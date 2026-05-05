Waipu.tv und Netflix derzeit zum halben Preis

Solltet ihr derzeit für Netflix bezahlen, solltet ihr ganz genau aufpassen. Mit nur wenigen Mausklicks könnt ihr euch ohne großen Aufwand eine ordentliche Ersparnis sichern und bekommt obendrein noch etwas dazu. Konkret geht es um das neue Bundle-Angebot des TV-Streaming-Anbieters Waipu.tv und Netflix, das ihr auf dieser Aktionsseite finden könnt.

Hier könnt ihr euch derzeit drei verschiedene Pakete sichern, die alle zwölf Monate lang laufen und das Waipu.tv Perfect Plus Paket enthalten. Zusammen mit Netflix Standard mit Werbung bezahlt ihr 9 Euro im Monat, mit Netflix Standard 13,74 Euro im Monat und mit Netflix Premium 16,74 Euro im Monat.

Netflix alleine ist teurer als im Bundle mit Waipu.tv

Ein kleiner Blick auf die regulären Preise von Netflix zeigt: Das Standard-Abo für 13,99 Euro und das Premium-Abo für 19,99 Euro sind bei Netflix teurer als die Bundle-Angebote von Waipu.tv.

Und die Verknüpfung der beiden Konten ist nach der Buchung wirklich einfach. Nach der Buchung erhaltet ihr eine Mail und könnt euer bestehendes Netflix-Abo mit Waipu.tv verbinden. „Die Abrechnung über Netflix wird durch die Aktivierung pausiert. Sobald Sie Ihr Paket bei waipu.tv kündigen, läuft Ihr bei Netflix direkt gebuchtes Abo bei Netflix weiter“, heißt es in den Informationen von Waipu.tv.

Und was bekommt ihr dazu? Waipu.tv Perfect Plus bietet euch mehr als 300 TV-Sender in Full HD, darunter natürlich auch die Kanäle von RTL und ProSieben. Dazu gibt es 150 Stunden Aufnahmespeicher und bis zu vier gleichzeitige Streams, so dass es auch bei mehreren Geräten im Haushalt keine Konflikte gibt. Zudem bietet euch Waipu.tv eine eigene Mediathek mit mehr als 40.000 Inhalten auf Abruf, wobei hier vielleicht nicht unbedingt die neuesten Filme und Serien zu finden sind. Aber wie sagt man so schön? Einem geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul. Insbesondere wenn ihr schon eines der besseren Netflix-Abos gebucht habt, solltet ihr euch die Angebote unbedingt genauer ansehen.