E-Bike-Hersteller Cowboy: Rahmentausch-Programm mit Hindernissen

Bereits ein Jahr ist es her, dass der E-Bike-Hersteller Cowboy eine Rückrufaktion für sein Tiefeinsteiger-E-Bike C4 ST (MR) herausgegeben hat. Nun ist das dazugehörige Rahmentauschprogramm in Deutschland gestartet. Kunden können ihr Rad zu einem der eigens eröffneten Service-Hubs bringen und dort nach etwa anderthalb Monaten mit neuem Rahmen wieder abholen. Das Problem: Die Service-Hubs sind rar gesät.

Wie heise berichtet, wurden Kunden, die von der Rückrufaktion betroffen sind, per E-Mail über den Start der Rahmenaustauschaktion informiert. In der Mail befand sich auch eine Liste der Hub-Stationen. Diese befinden sich in Hamburg, Berlin, Düsseldorf und München, perspektivisch auch in Freiburg und Frankfurt. Das Problem liegt demnach auf der Hand: Was tun, wenn man nicht in der Nähe der genannten Städte wohnt?

Cowboy übernimmt zwar die Kosten für den Rahmentausch. Die Transportkosten zum Service-Hub und zurück muss allerdings der Kunde tragen. Hier bleibt dann die Wahl zwischen Transport mit dem Auto, was natürlich voraussetzt, dass ein entsprechender Transportmechanismus für Fahrräder vorhanden ist. Oder der Transport per Bahn. Allerdings muss man dafür natürlich auch erstmal zu einem entsprechenden Bahnhof gelangen.

Rahmentauschprogramm von Cowboy birgt Zusatzkosten für Kunden

Mit dem C4 ST (MR) kann diese Fahrt allerdings nicht erfolgen. Schließlich hatte der Hersteller im Rahmen der Rückrufaktion gewarnt, Kunden sollen das Rad nicht mehr nutzen, bis der Rahmen erneuert wurde. Wer also eine Cowboy C4 ST (MR) gekauft hat, kann dieses nun seit einem Jahr nicht mehr nutzen und muss unter Umständen weite Wege und Zusatzkosten auf sich nehmen, um das Rad wieder einsatzfähig machen zu lassen. Dennoch ist es gut, dass der Hersteller – im Gegensatz zu anderen E-Bike-Anbietern – eine solche Aktion anbietet. So richtig kundenfreundlich ist die Umsetzung des Rahmentauschprogramms aber sicherlich nicht.