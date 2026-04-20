Powerbanks im Flugzeug: Darum gibt es inzwischen strengere Regeln

Powerbanks sind ja für viele Menschen mittlerweile ein täglicher Begleiter. Auch ins Flugzeug werden die Geräte gerne mitgenommen. Allerdings verschärfen mittlerweile immer mehr Fluggesellschaften die Regeln für die Mitnahme und Nutzung von Powerbanks an Bord. Hintergrund ist die wachsende Zahl von Zwischenfällen mit überhitzten Lithium-Akkus, die im schlimmsten Fall zu Bränden führen können.

Bereits im letzten Jahr hatte die Airline Emirates hier ein deutliches Signal gesetzt: Seit Oktober 2025 ist das Laden von Geräten oder das Aufladen der Powerbank selbst während des Flugs mit Emirates komplett verboten. Die Powerbank muss zwar nicht abgegeben werden, darf aber nur noch griffbereit im Sitzbereich aufbewahrt werden.

Seit dem 15. Januar diesen Jahres gelten auch bei der Lufthansa Group neue Regeln: Pro Passagier sind maximal zwei Powerbanks erlaubt. Das Laden oder Nutzen der Akkus an Bord ist ebenfalls untersagt. Zudem müssen die Powerbanks entweder in der Sitztasche des Vordersitzes, am Körper oder unter dem Vordersitz verstaut werden – keinesfalls im aufgegebenen Gepäck oder in den Gepäckfächern. Bei Powerbanks mit einer Kapazität zwischen 100 und 160 Wh ist sogar eine vorherige Genehmigung der Airline erforderlich.

Immer mehr Airlines verbieten das Nutzen von Powerbanks

Nun zieht auch die US-Airline Southwest nach und erlaubt nur noch eine Powerbank pro Person im Handgepäck. Die Vorschriften gleichen denen der anderen Airlines. Der Grund: Im Notfall soll das Kabinenpersonal schnell reagieren können, falls ein Akku zu qualmen beginnt. Denn ein brennender Lithium-Akku kann Rauch, Hitze und sogar einen Druckabfall in der Kabine verursachen.

Die Airline setzt damit sogar strengere Maßstäbe als von der International Civil Aviation Organization (ICAO) empfohlen, die zwei Powerbanks pro Person erlaubt. Langfristig plant Southwest, alle Maschinen mit Steckdosen an den Sitzen auszustatten, um den Verzicht auf zusätzliche Akkus zu erleichtern.