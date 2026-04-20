Govee: Preiswerte Outdoor Spotlights Lite mit Matter-Unterstützung veröffentlicht

Der Beleuchtungsspezialist Govee hat eine neue Lösung für die smarte Außenbeleuchtung vorgestellt: die Outdoor Spotlights Lite. Das Produkt, das als 4er-Pack unter der Modellnummer H3200 erhältlich ist, richtet sich an Personen, die Gärten, Wege oder Fassaden individuell und farbenfroh in Szene setzen möchten. Im EU-Shop wird das Set zu einem Preis von 99,99 Euro Dollar angeboten, was etwa 25 Euro pro Leuchte entspricht.

Die Spotlights nutzen die moderne RGBWIC-Technologie und bieten damit Zugang zu über 16 Millionen Farben sowie präzise Steuerungsmöglichkeiten. Nutzer und Nutzerinnen können so dynamische Lichteffekte erzeugen oder bestimmte Bereiche gezielt beleuchten. Neben den Farboptionen lassen sich auch warme und kühle Weißtöne einstellen, was die Leuchten sowohl für dekorative als auch für praktische Zwecke geeignet macht.

Ein zentrales Merkmal der Outdoor Spotlights Lite ist ihre Smart Home-Kompatibilität. Die Leuchten lassen sich über die Govee Home-App steuern und sind dank Matter-Unterstützung in verschiedene Smart-Home-Ökosysteme integrierbar. Besonders für Apple-User ist die Anbindung an die Apple Home-App und die Steuerung per Siri interessant, vorausgesetzt, ein Apple Home Hub ist als Matter-Controller vorhanden. Die Verbindung erfolgt über Matter-over-WiFi, während Thread-Unterstützung nicht angeboten wird.

Für ganzjährigen Außeneinsatz geeignet

Die Leuchten sind nach IP67 zertifiziert und damit wasser- und staubdicht. Sie sind für Temperaturen zwischen -20 °C und 45 °C ausgelegt und eignen sich somit für den ganzjährigen Außenbereichseinsatz. Govee empfiehlt, die Spotlights an eine wetterfeste, abgedeckte GFCI-Steckdose der Klasse A anzuschließen, um eine sichere und zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten.

Mit über 60 voreingestellten Lichtszenen und einem Musik-Synchronisationsmodus bieten die Outdoor Spotlights Lite vielfältige Einsatzmöglichkeiten – von stimmungsvoller Gartenbeleuchtung bis hin zu dynamischen Effekten bei Feiern. Die Installation gestaltet sich einfach: Die Leuchten werden mit Erdspießen geliefert und lassen sich durch einstellbare Neigungswinkel präzise ausrichten.

Die Outdoor Spotlights Lite sind ab sofort im offiziellen Online-Shop von Govee in der EU erhältlich. Mit ihrem günstigen Preis und der Matter-Unterstützung könnten sie besonders für Personen im Apple-Ökosystem eine attraktive Option darstellen, um ihre smarte Außenbeleuchtung zu erweitern. Mit den bereits seit längerem erhältlichen Govee Outdoor Spotlights 2 hat der Hersteller auch noch eine leistungsfähigere Alternative im Portfolio, die mit 700 Lumen nochmals deutlich heller als die Neuerscheinung mit 450 Lumen ist. Mit 149,99 Euro sind die Outdoor Spotlights 2 allerdings auch etwas teurer in der Anschaffung.