iPhone: Amazon stellt künftig Satelliten-Funktionen bereit

Amazon hat letzte Woche bekannt gegeben, dass es das Unternehmen „Globalstar“ übernehmen wolle. Dieses Unternehmen stellt die Satelliten-Funktionen auf dem iPhone und der Apple Watch Ultra bereit. Aus diesem Grund haben Apple und Amazon nun einen Deal geschlossen, der Apple den Zugriff auf die Technologie auch künftig zusichert. Auch neue Satelliten-Funktionen soll Apple nach der Übernahme von Globalstar durch Amazon für seine iPhones ausrollen können.

Es wird erwartet, dass die Übernahme 2027 vollständig abgeschlossen sein wird. Dann werden die Satelliten-Funktionen auf dem iPhone von den Amazon Leo Satelliten übernommen. Aktuell könnt ihr mit dem iPhone 14 oder neuer oder mit der Apple Watch Ultra 3 oder neuer Notrufe per Satellit absetzen, wenn ihr in Regionen unterwegs seid, in denen es keinen Handyempfang gibt.

Zudem lässt sich auch „Wo ist“ auf den besagten Geräten aktuell auch über Satellit nutzen. Ebenso lassen sich Nachrichten über die Technologie verschicken und ihr könnt den Satelliten auch nutzen, um die Pannenhilfe zu rufen.

iPhone: Diese neuen Satelliten-Funktionen kommen in iOS 27:

Weitere Satellit-Funktionen sollen zudem in iOS 27 ausgerollt werden. Hierzu zählen 5G über Satellit, was allerdings dem iPhone 18 Pro und Pro Max vorbehalten sein könnte, sowie die Nutzung von Apple Karten über Satellit. Zudem sollen künftig auch Fotos in Nachrichten über Satellit verschickt werden können. Auch Entwickler von Drittanbieter-Apps sollen in der Lage sein, Apples Satelliten-Funktionen in ihre Anwendungen zu integrieren. Zu guter Letzt soll das iPhone künftig nicht mehr gen Himmel gerichtet werden müssen, wenn man eine Satelliten-Verbindung herstellen möchte.

Amazon stellte zudem weitere neue Funktionen in Aussicht, die Apple in den kommenden Jahren integrieren können dürfte. Details hierzu verriet das Unternehmen jedoch nicht.