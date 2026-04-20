WWDC-Grafik soll Hinweise auf neue Siri enthalten

Es ist ja in den vergangenen Jahren zur Gewohnheit geworden, dass Apple uns im Rahmen der Entwickler-Konferenz WWDC einen Ausblick auf die kommenden Betriebssysteme gewährt. Während die finalen Updates im Herbst freigeschaltet werden, erfolgt die Vorstellung schon Anfang Juni. In diesem Jahr startet die WWDC am 8. Juni, diesen Termin hat Apple mittlerweile offiziell verkündet.

Auf der Event-Webseite von Apple sehen wir derzeit eine WWDC-Grafik, die laut Mark Gurman Hinweise auf die Optik von iOS 27 enthalten soll. Konkret geht es um Siri, die mit dem nächsten großen Systemupdate zahlreiche Verbesserungen und auch Veränderungen erhalten soll.

Apple plant offenbar eine deutlich sichtbarere Integration von Siri in die Dynamic Island unter iOS 27. Laut Mark Gurman soll beim Aktivieren von Siri direkt in der Dynamic Island ein „Search or Ask“-Hinweis erscheinen. Begleitet wird dies angeblich von einem leuchtenden Cursor, der optisch an die Hervorhebung der „26“ in der WWDC-2026-Grafik erinnert. Zusätzlich soll ein dezenter, dünner Leuchteffekt rund um die Ränder der Dynamic Island erscheinen, sobald Siri aktiv ist, wodurch die Interaktion stärker visuell hervorgehoben wird.

Dieses Siri-Gerücht gab es bereits vor einigen Wochen

Darüber hinaus berichtete Gurman bereits zuvor von einer eigenständigen Siri-App, die unter iOS 27 vorinstalliert sein soll. In dieser App soll es möglich sein, längere Dialoge mit Siri zu führen und zwischen Antworten hin- und herzuwechseln, statt nur einzelne Befehle abzusetzen. Außerdem soll die App eine Verlaufsansicht bieten, in der frühere Gespräche gespeichert und erneut aufgerufen werden können. Ganz so, wie wir es auch schon von anderen KI-Apps wie etwa ChatGPT kennen.

Noch sind es rund eineinhalb Monate, bis Apple das kommende iOS 27 und alle seine weiteren Software-Pläne im Detail vorstellen wird. Ich gehe davon aus, dass wir bis dahin noch das eine oder andere Gerücht mitbekommen werden.