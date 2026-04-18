Apple erreicht 2025 Meilenstein: 30 Prozent recycelte Materialien in allen Produkten

Im Jahr 2025 hat Apple einen bedeutenden Fortschritt in seiner Nachhaltigkeitsstrategie erzielt. Wie aus dem jüngsten Umweltbericht des Unternehmens hervorgeht, bestehen 30 Prozent aller in den eigenen Produkten verwendeten Materialien aus recycelten Bestandteilen. Dieser Rekordwert unterstreicht Apples Engagement für eine Kreislaufwirtschaft und markiert einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer umweltfreundlicheren Produktion.

Besonders hervorzuheben sind die Fortschritte bei zentralen Komponenten. So setzen alle von Apple entwickelten Akkus nun zu 100 Prozent auf recyceltes Kobalt, während Magnete vollständig aus recycelten Seltenen Erden gefertigt werden. Auch Leiterplatten werden mit recyceltem Gold beschichtet und mit recyceltem Zinn verlötet. Zudem hat das Unternehmen sein Ziel erreicht, Verpackungen komplett ohne Kunststoff herzustellen: Das Vorhaben hat Apple bereits bei allen aktuellen Produkten umgesetzt.

Die Treibhausgasemissionen des Konzerns blieben 2025 trotz deutlichen Wachstums auf dem Niveau des Vorjahres und liegen damit über 60 Prozent unter dem Wert von 2015. Apple strebt an, bis 2030 über seine gesamte Wertschöpfungskette hinweg CO₂-neutral zu werden. Ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit ist das MacBook Neo: Mit einem Anteil von 60 Prozent recycelten Materialien setzt es neue Maßstäbe. Neue Fertigungsverfahren wie ein ressourcenschonender Prozess zur Aluminiumformung und ein wassersparendes Eloxalverfahren tragen dazu bei, den ökologischen Fußabdruck weiter zu verringern.

Recycling-Center in Kalifornien eröffnet

Um die Materialrückgewinnung zu optimieren, hat Apple in Kalifornien das „Advanced Recovery Center“ eröffnet. Dort kommt die Recyclinglinie „Cora“ zum Einsatz, die durch präzise Zerkleinerung und Sensortechnik höhere Rückgewinnungsraten als der Branchenstandard ermöglicht. Ergänzt wird dies durch das System „A.R.I.S.“, das auf maschinellem Lernen basiert und Recyclingunternehmen bei der Sortierung von Elektronikschrott unterstützt. Das System läuft auf dem Mac mini und wird gemeinsam mit Partnern getestet.

Ein weiterer Erfolg ist die Energieversorgung: Apples Zulieferer generierten 2025 über das „Supplier Clean Energy Program“ mehr als 20 Gigawatt erneuerbare Energie, genug, um über 3,4 Millionen US-Haushalte ein Jahr lang zu versorgen. Apple selbst deckt seinen Bedarf in Büros, Einzelhandelsgeschäften und Rechenzentren vollständig aus erneuerbaren Quellen. Zudem sparte das Unternehmen über 64 Milliarden Liter Frischwasser ein und füllte mehr als die Hälfte des verbrauchten Wassers wieder auf. Alle acht Apple-Rechenzentren sind nach dem Standard der „Alliance for Water Stewardship“ zertifiziert.

Auch im Abfallmanagement setzt Apple Maßstäbe: Der Apple Store an der Fifth Avenue in New York erhielt als erster Standort die „TRUE Zero Waste“-Zertifizierung, da über 90 Prozent des Abfalls von Deponien ferngehalten werden. Entlang der gesamten Lieferkette verhinderten Apple und seine Partner 2025 die Entsorgung von über 600.000 Tonnen Abfall auf Deponien. Mehr als 400 Zulieferbetriebe beteiligen sich am „Zero Waste“-Programm des Unternehmens. Bis 2030 will Apple das gesamte entnommene Wasser wieder auffüllen und seine Nachhaltigkeitsziele weiter ausbauen.