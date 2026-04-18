Beatbot AquaSense X: Neue innovative Poolpflege mit selbstreinigender Technologie

Mit dem Beginn der diesjährigen Poolsaison führt Beatbot, der bekannte Hersteller von intelligenten Poolrobotern, sein neuestes Produkt ein: Das AquaSense X-Ökosystem mit einem Poolroboter samt selbstreinigender Dockingstation. Das System soll die Poolpflege durch autonome Reinigungsfunktionen und eine integrierte Wartungsstation revolutionieren.

Das AquaSense X-System wurde speziell entwickelt, um die manuelle Reinigung von Poolrobotern zu ersetzen. Durch die Kombination eines KI-gesteuerten Reinigungsroboters mit einer selbstreinigenden Dockingstation ermöglicht das System eine nahtlose und wartungsarme Poolpflege über die gesamte Saison. Diese Technologie zielt darauf ab, für mehr Komfort und weniger Aufwand zu sorgen.

Ein zentrales Merkmal des Systems ist die intelligente Navigation, die auf der Beatbot AI 2.0 und der HybridSense AI Vision-Technologie basiert. Der Roboter erkennt bis zu 40 verschiedene Verschmutzungsarten und reinigt alle Poolbereiche, einschließlich Boden, Wände, Wasserlinie und Oberfläche. Zudem trägt er zur Klärung des Wassers bei. Dank der Integration in Smart Home-Systeme wie Google Home, Alexa und Siri wird auch eine einfache Sprachsteuerung ermöglicht.

Wie bei Saugrobotern: Selbstreinigende Dockingstation AstroRinse

Ein weiteres Highlight des AquaSense X ist die AstroRinse-Reinigungsstation. Diese weltweit erste selbstreinigende Dockingstation für Poolroboter reduziert den Wartungsaufwand deutlich. Mit einem Fassungsvermögen von 22 Litern kann sie Schmutz aus bis zu zwei Reinigungsvorgängen pro Woche aufnehmen. Nach jedem Einsatz reinigt die Station den Roboter automatisch in einem dreiminütigen Hochdruckprozess, bevor dieser für den nächsten Einsatz aufgeladen wird. Echtzeitsensoren überwachen den Betrieb, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Das AquaSense X-System wurde erstmals auf der CES 2026 vorgestellt und ist speziell darauf ausgelegt, starke Verschmutzungen und Algenablagerungen zu bewältigen, die sich während der Wintermonate ansammeln. Das System eignet sich besonders für komplexe Pools mit mehreren Ebenen und bietet eine gleichbleibend gründliche Reinigung.

Der AquaSense X ist ab sofort zur Vorbestellung erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 4.250 Euro. Interessierte können das Produkt auf der offiziellen Beatbot-Website sowie über Amazon erwerben. Die Auslieferung soll bei Amazon ab dem 28. April dieses Jahres erfolgen.