Satechi 3-in-1 Foldable Qi2 Charging Stand V2: Neue Ladestation ausprobiert

Wer mehrere Apple-Geräte und -Zubehör sein Eigen nennt, kennt das Problem: iPhone, Apple Watch und AirPods wollen ständig mit Strom versorgt werden. Wer nicht mit zig verschiedenen Ladekabeln und Netzteilen hantieren will, kann sich eine 3-in-1-Ladestation zulegen, die gleich drei Lademöglichkeiten für das iPhone, die Apple Watch und AirPods per Induktion und ohne lästige zusätzliche Kabel bietet – und dabei auch noch hübsch auf dem Schreib- oder Nachttisch aussieht.

Vielleicht erinnert ihr euch noch? Vor rund zwei Jahren stellte der hier im Blog wohlbekannte Zubehör-Hersteller Satechi mit seiner faltbaren 3-in-1-Ladestation eine kompakte Lösung zum kabellosen Laden mehrerer Geräte vor. Damals testete auch ich das Modell und nutzte es monatelang, um iPhone, AirPods Pro und Apple Watch gleichzeitig aufladen zu können. Nun zieht der Zubehör-Hersteller nach und präsentiert eine überarbeitete Version: Den Satechi 3-in-1 Foldable Qi2 Charging Stand V2. Der Zusatz „V2“ deutet es bereits an: Das neue Modell ist eine Weiterentwicklung der kabellosen Ladestation, die technisch auf den neuesten Stand gebracht wurde.

Apple Watch-Ladepuck mit Schnellladefunktion

Die neue Ladestation unterstützt jetzt nämlich Qi2-zertifiziertes Wireless Charging mit bis zu 25 Watt und ist damit besonders für Geräte ab der iPhone 16-Generation optimiert. Das Vorgängermodell bot lediglich 15 Watt kabelloses Laden für das iPhone. Neben MagSafe-fähigen iPhones und Qi2-Geräten lädt die Neuerscheinung auch Qi-kompatible Smartphones mit magnetischem Zubehör. Für Apple-User gibt es zudem einen MFi-zertifizierten Ladepunkt für die Apple Watch mit Schnellladefunktion ab der Series 7, sowie eine zusätzliche Fläche für AirPods oder andere kabellose Kopfhörer.

Das Design bleibt treu zum bewährten Konzept: Faltbar, kompakt und reisefreundlich. Das Gehäuse besteht aus Polycarbonat mit Silikonauflagen und Metallelementen, was für Stabilität und Langlebigkeit sorgen soll. Im aufgeklappten Zustand bietet die Station eine stabile Ladeplattform für den Schreib- oder Nachttisch, während sie im gefalteten Zustand platzsparend verstaut werden kann. Mit Maßen von 9,0 x 9,0 x 15,3 cm ist sie selbst im ausgeklappten Zustand handlich. Eine starke magnetische Ladefläche sorgt zudem für präzise Ausrichtung des Smartphones während des Ladevorgangs.

Im Lieferumfang enthalten sind der 3-in-1 Foldable Qi2 Charging Stand V2, ein 45-Watt-USB-C-Netzadapter mit austauschbaren Steckertypen (EU, UK, US), ein ein Meter langes USB-C-auf-USB-C-Kabel und ein Benutzerhandbuch. Leider fehlt eine Reisetasche, die das Verstauen des Zubehörs erleichtern würde, was vor allem für beim Pendeln und auf Reisen ein kleiner Wermutstropfen ist.

Das sind meine ersten Eindrücke der 3-in-1-Ladestation

Bereits kurz nach dem Release des Satechi 3-in-1 Foldable Qi2 Charging Stand V2 hatte ich selbst die Möglichkeit, mir die Neuerscheinung einmal genauer ansehen zu können. Wie bereits oben erwähnt, hatte ich in der Vergangenheit bereits die erste Version der Ladestation genutzt und kann daher kleine Vergleiche anstellen.

Was nach dem ersten Auspacken gleich auffällt: Die 3-in-1 Ladestation soll sich zwar, wie vom Hersteller beworben, auch fürs Pendeln und Reisen eignen. Zwar lässt sich das Zubehör wirklich klein zusammenfalten und kommt dann auf weniger als zwei Zentimeter Dicke. Mit einem Eigengewicht von 399 Gramm ohne Ladekabel und Netzteil ist die Ladestation aber alles andere als ein Leichtgewicht, das man gerne auf Reisen mitnehmen möchte. Hier finde ich kompakte, kleine Lösungen wie die Twelve South Butterfly 2-in-1 Ladestation (Amazon-Link) oder die Anker MagGo 3-in-1 Ladestation (Amazon-Link) deutlich praktischer. Auch Satechi selbst hat mit dem OnTheGo 3-in-1 Ladegerät (Amazon-Link) eine vergleichbare kompakte Reiselösung im Portfolio.

Warum ein weißer Ladepuck für die Apple Watch?

Im direkten Vergleich gefällt mir dafür aber das Design der neuen Satechi-Ladestation in Version 2 deutlich besser als beim Vorgänger. Der Hersteller setzt jetzt auf abgerundete Ecken, eine einheitliche Farbe aus Anthrazit sowie eine leicht gummierte schwarze MagSafe-Auflagefläche. Lediglich der ausklappbare Ladepuck für die Apple Watch ist weiß gehalten – warum genau, weiß wohl nur der Hersteller selbst. Für einen einheitlichen Look hätte ich mir gewünscht, dass auch der Watch-Ladepuck in schwarzer Farbe gehalten wäre.

Darüber hinaus macht die 3-in-1 Ladestation von Satechi aber einen wirklich hochwertigen und stabilen Eindruck auf dem Schreibtisch. Die Unterseite der schweren Basis ist gummiert, so dass selbige nicht auf der Oberfläche herumrutschen kann, und alle verbauten Scharniere sind so schwergängig, dass die Ladestation nicht einfach von selbst ihre Position ändert, wenn die entsprechenden Geräte zum Laden aufgelegt werden. Nichtsdestotrotz kann das Zubehör schnell und einfach ohne großen Kraftaufwand zusammengefaltet werden, sofern es nötig ist.

Wohl eine der flexibelsten 3-in-1 Ladestationen am Markt

Was ich insbesondere bei dieser Ladestation als echten Vorteil empfinde, ist die hohe Flexibilität, sie aufzustellen. Dank der beiden großen Scharniere kann die Höhe und der Betrachtungswinkel des iPhones nahtlos und ganz nach eigenen Bedürfnissen angepasst werden – das gibt es bei fast allen anderen kabellosen Ladestationen für das iPhone in dieser Form nicht. Der MagSafe-Magnet ist so stark, dass das iPhone nicht abfallen, aber zudem auch immer noch gut mit einer Hand wieder von der Station abgenommen werden kann, ohne letztere gleich mit zu verschieben.

Was mich persönlich als letzten kleinen Kritikpunkt noch gestört hat, ist die Tatsache, dass der Hersteller an der Vorderseite der Basis eine kleine weiße Betriebs-LED verbaut hat. Diese leuchtet kontinuierlich, sobald die Ladestation mit Strom versorgt wird. Zwar leuchtet die LED nicht besonders hell, aber wer plant, das Gerät auf dem Nachttisch zu verwenden und empfindlich für Lichtquellen ist, sollte möglicherweise nach Alternativen suchen.

Fazit und Preise

Grundsätzlich ist der neue Satechi 3-in-1 Foldable Qi2 Charging Stand V2 jedoch eine hochwertige, edel anzusehende und zudem noch kompakt gehaltene 3-in-1 Ladestation, die über die neuesten Ladetechnologien verfügt und daher wohl auch noch für die kommenden Jahre eine gute Investition ist. Auch das beiliegende Zubehör wie ein USB-C-Ladekabel, ein Netzteil und verschiedene Steckdosenaufsätze sind ein Plus, das viele Anbieter nicht mitliefern. Aktuell gibt es die Ladestation bei Amazon zum Preis von 139,99 Euro mit Gratis-Lieferung zu kaufen. Weitere Infos gibt es auch auf der Produktseite von Satechi.