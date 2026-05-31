Highlights der Woche: Die Vorfreude auf iOS 27 wächst

Am 8. Juni stellt Apple iOS 27 sowie die weiteten 27er-Versionen für iPad, Watch, Mac und Co. vor. Vorab sind zahlreiche Details durchgesickert, sodass einige Neuerungen schon jetzt bekannt sind. In den letzten Tagen hat Mark Gurman von Bloomberg wirklich viele Informationen preisgegeben. Klickt euch gerne noch einmal in die Artikel:

Ferrari Luce: Ein E-Auto sorgt für Diskussionen

Ferrari hat sein erstes E-Auto vorgestellt, das auf den Namen „Ferrari Luce“ hört. Besonders spannend ist, dass der ehemaliger Apple-Designer Jony Ive für das Design, Exterieur und Interieur verantwortlich ist. Offenbar tritt das Design einen Nerv, allerdings einen schmerzhaften. Die Optik kommt bei den meisten nicht gut an. Mit 550.000 Euro ist das E-Auto für viele ohnehin ein unerreichbarer Traum.

Im Test

Neue Videos

Noch mehr spannende Themen

Neues im Hueblog

Drüben im Hueblog konnten wir als erstes Medien berichtet, dass Philips Hue neue Wandschalter Module ohne Batterie plant. Gleichzeitig sind auch neue Schaltaktoren in Planung. Darüber hinaus liefert das neuste App-Update neue Szenen-Funktionen.