Wer aktuell auf der Suche nach einem neuen Saug- und Wischroboter ist, sollte jetzt genau hinschauen: Den Mova V70 Ultra Complete gibt es derzeit für 849 statt 1.399 Euro. Das ist der beste Preis im Internet, denn günstiger gab es den Saugroboter auch am Prime Day nicht. Zuletzt lag der beste Preis noch bei 949 Euro, also immerhin 100 Euro mehr. Wir haben alle Details zum Gerät für euch gesammelt.

Ausfahrbare Bürste und Wischpad als Alleinstellungsmerkmal

Das Besondere am V70: Seine Seitenbürste lässt sich um bis zu 12 Zentimeter herausfahren, das Wischpad sogar um satte 16 Zentimeter. In der Praxis zeigt sich, dass die verlängerte Bürste vor allem rund um Stuhl- und Tischbeine sowie an schwer zugänglichen Kanten, etwa neben dem Kühlschrank, ihre Stärken ausspielt. Reine Eckenreinigung gelingt zwar zuverlässig, unterscheidet sich hier aber kaum von klassischen Modellen.

Anders beim Wischpad: Der ausfahrbare Arm sorgt dafür, dass deutlich mehr Bodenfläche erfasst wird, auch unter niedrigen Möbeln und entlang von Beinen. Im Alltag macht das spürbar einen Unterschied. Selbst eingetrockneter Ketchup wird mit 15 Newton Anpressdruck gelöst. Dank aktivierbarer Fleckenerkennung räumt der Roboter hartnäckige Stellen automatisch gründlicher weg.

Saugleistung und Hindernis-Erkennung überzeugen

Mit einer Saugkraft von 40.000 Pascal räumt der V70 ordentlich auf: Von 15 Gramm Testschmutz landeten 14,9 Gramm im Behälter, auf Teppich waren es 14,8 Gramm. Dank Laserturm, Sensorik und Kameras werden auch kleinere Gegenstände wie flache Kabel zuverlässig umfahren. Nur bei einem Spielzeugauto geriet die lange Seitenbürste leicht ins Straucheln.

Doppel-Schwellen bis 9 Zentimeter meistert der Roboter dank eines zusätzlichen Kletterbeins ohne Probleme, wenn auch nicht ganz elegant.

Praktische Station ganz ohne Staubbeutel

Die Basisstation setzt auf ein beutelloses Konzept mit entnehmbarer Staubbox, sodass künftige Folgekosten für Beutel damit komplett entfallen. Zusätzlich reinigt die Station die Wischpads mit 100 Grad heißem Wasser und trocknet sie anschließend, um Gerüche zu vermeiden.

Im Lieferumfang der Complete-Version stecken zudem eine doppelte Hauptbürste, eine Ersatz-Seitenbürste, zwei HEPA-Filter sowie sechs Wischpads. Also genug Ausstattung für die nächsten Jahre.

Fazit

Mit seiner einzigartigen Ausfahrtechnik bei Bürste und Wischpad setzt sich der Mova V70 Ultra Complete deutlich von der Konkurrenz ab und überzeugt zusätzlich mit starker Saugleistung und cleverer Hinderniserkennung. Zum reduzierten Preis von 849 Euro ist das Gesamtpaket aktuell eine echte Empfehlung! Für alle Details empfehle ich einen Klick in meinen ausführlichen Testbericht.

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