Nelko P21: Einfacher Etikettendrucker mit App für nur 17,99 Euro

Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Wer Ordnung liebt, wird den Nelko P21 (Amazon-Link) zu schätzen wissen. Mit dem kompakten Etikettendrucker beschriftest du im Handumdrehen Gewürzdosen, Schubladen, Geschenke und vieles mehr – ganz ohne großen Aufwand.

Das Gerät funktioniert per Bluetooth und wird über eine kostenlose App gesteuert, die fast vollständig auf Deutsch verfügbar ist. Texte, Schriftarten, Größen, Symbole, QR- und Barcodes lassen sich individuell gestalten und per Fingertipp an den Drucker senden. Der Druck startet dann automatisch.


Einfach im Aufbau, praktisch im Alltag

Der Nelko P21 besitzt einen USB-C-Anschluss zum Aufladen, einen Power-Schalter und zwei einfache Hebel: Einen zum Öffnen der Klappe, einen zum Abschneiden der Etiketten. Gedruckt wird mit schwarzer Schrift auf 14 x 40 Millimeter großen Etiketten.

Gut zu wissen: Eine Etikettenrolle ist im Lieferumfang enthalten. Nachschub bekommst du günstig über Amazon, zum Beispiel 180 transparente oder weiße Etiketten für 8,99 Euro oder 540 bunte für 18,99 Euro.

Natürlich gibt es auch ein paar Einschränkungen: Du kannst keine längeren Etiketten drucken, und die Druckauflösung (203 DPI) reicht nicht für feine Grafiken. Aber für Alltagsbeschriftungen ist das völlig ausreichend.

Jetzt für nur 17,99 Euro im Angebot

Und das Beste: Aktuell gibt es den Nelko P21 für nur 17,99 Euro auf Amazon, ein echtes Schnäppchen im Vergleich zu teureren Markenlösungen von Brother und Co. In meinem Testbericht habe ich alle Funktionen noch einmal detailliert aufgeschlüsselt.

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

