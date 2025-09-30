RidePods: Neues Rennspiel macht eure AirPods zum Steuer

Heute stelle ich euch ein neues Spiel für iPad und iPhone vor, für das ihr zum Spielen auch eure AirPods braucht. RidePods (App-Store-Link) heißt das Rennspiel passender Weise, das mittels Kopfgesten-Erkennung eurer AirPods gesteuert wird. In der Rolle eines Motorradfahrers müsst ihr euch auf gerade Strecke möglichst lange geschickt durch den Verkehr navigieren, um möglichst viele Punkte zu erreichen.

Das Spiel lässt sich dank AirPods vollkommen ohne Hände spielen. Das heißt, ihr könnt euer iPhone oder iPad einfach aufstellen und dann los starten. Vor Spielbeginn müsst ihr noch den Zugriff auf die Aktivitäten in „Bewegung & Fitness“ erlauben, da die Steuerung per AirPods sonst nicht funktioniert.

Die Grafik des Spiels ist sehr simpel gehalten und könnte noch ein paar Details vertragen. Wir sehen eine gerade Rennstrecke, an deren Seiten nicht viel passiert, das Motorrad, auf dem wir unterwegs sind und diverse, ähnlich gestaltete Fahrzeuge. Doch um die Grafik geht es bei RidePods ja auch nicht in erster Linie.

Das Spiel möchte ja durch seine neuartige Steuerungsmöglichkeit überzeugen und die macht wirklich Spaß – auch wenn sie, zumindest in meinem Fall, etwas Übung verlangt. Denn zu Beginn habe ich direkt einen Crash nach dem nächsten gebaut. Hat man den Bogen aber raus, ist RidePods ein durchaus unterhaltsames, kurzweiliges Spiel.

RidePods steht kostenlos im App Store bereit

Ein bisschen Finetuning in der Grafik und ein bisschen Variation an der Strecke wären mögliche Ausbaustufen, die das Spiel aus seinem Entwurfsstadium herausheben würden. RidePods hat aber bewiesen, dass die AirPods auch problemlos zum Spielen eingesetzt

RidePods könnt ihr sofort kostenlos im App Store herunterladen. In-App-Käufe gibt es nicht. Zum Spielen benötigt ihr AirPods, die Kopfgestensteuerung ermöglichen. Das sind die Modelle: AirPods Pro, AirPods Pro 2 und AirPods Pro 3, AirPods 3 und AirPods 4 und AirPods Max.