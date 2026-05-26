Logitech präsentiert erste Maus mit gepolsterter Handballenauflage

Falls ihr demnächst ein wenig entspannter an eurem Schreibtisch schwitzen möchtet, dann bietet Logitech pünktlich zum bisher heißesten Tag des Jahres neues Zubehör an. Im Fokus stehen heute eine neue ergonomische Tastatur und die erste Maus mit gepolsterter Handballenauflage. Was genau ist neu bei Logitech?

Zur neue Produktreihe Signature Comfort Plus zählen die Signature Comfort Plus M850 L (Amazon-Link), die erste Logitech-Maus mit gepolsterter Handballenauflage, sowie das MK880 Tastatur-Maus-Set. Ergänzt wird das Portfolio durch die Signature Comfort M840 L, eine Maus ohne gepolsterte Handballenauflage.

Die neuen Produkte sollen volle Work-Life-Tage komfortabler, leiser und reibungsloser machen. Leise Mausklicks, geräuscharmes Tippen, SmartWheel-Scrolling, Easy-Switch und Multi-OS-Kompatibilität unterstützen dabei, konzentrierter zu arbeiten und einfacher zwischen Arbeitscomputer, privatem Laptop, Tablet oder Smartphone zu wechseln.

Die neue Maus Signature Comfort Plus M850 L im Fokus

Ich konnte die neue Maus, die Signature Comfort Plus M850 L, bereits in der verhangenen Woche kurz ausprobieren. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass die Hand auf dem gepolsterten Element sanfter aufliegt, als es bei regulären Mäusen der Fall ist. Wie sich dieser zusätzliche Komfort über einen längeren Zeitraum bemerkbar macht, das kann ich allerdings noch nicht beurteilen. Ebenso weiß ich nicht genau, wie das gepolsterte Element mehrere Monate und Jahre unter den Einflüssen des Alltags besteht.

Neben den beiden gewöhnlichen Maustasten verfügt die neue Logitech-Maus über das praktische SmartWheel, mit dem man auch besonders schnell durch lange Tabellen und Listen scrollen kann, zwei Daumentasten sowie eine flexibel konfigurierbare Taste direkt neben dem Mausrad.

Die Maus bekommt ihr in zwei verschiedenen Farben einzeln für 54,99 Euro oder in Kombination mit der ergonomischen Tastatur für Windows und Mac für zusammen 109,99 Euro.