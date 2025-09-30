Logitech Pop Button wird Elektroschrott

Das Smart Home Experiment des Schweizer Herstellers Logitech scheint nun endgültig zu Ende zu gehen. Zwar hat man mit der Logitech Circle View noch eine Kamera im Verkauf, um die würde ich nach der neuesten Meldung aber lieber einen großen Bogen machen. Am Montag hat Logitech nämlich angekündigt, dass die vor acht Jahren vorgestellten Logitech Pop Buttons eingestellt werden. Und zwar komplett.

„Wir schreiben dir, um dir mitzuteilen, dass wir den Service für den Logitech POP-Button einstellen werden. Fast ein Jahrzehnt lang haben wir das Pop-Ökosystem gepflegt, aber mit der Weiterentwicklung der Technologie haben wir uns entschieden, die Unterstützung für dieses Gerät zu beenden“, heißt es in einer Mitteilung an Nutzerinnen und Nutzer, die das System aktuell noch benutzen können. Wobei die Betonung hier auch „noch“ liegt: „Ab dem 15. Oktober 2025 werden deine Pop-Buttons und der verbundene Hub nicht mehr unterstützt und verlieren alle Funktionen.“

Kurz zusammengefasst bedeutet das: Sämtliche noch wunderbar funktionierende Installationen werden in rund zwei Wochen zum Elektroschrott, weil Logitech seine Server abschaltet.

Das grundlegende Problem von eigenen Lösungen

Damit zeigt sich einmal mehr ein Problem: Nutzt ein Produkt keinen offenen Standard, sondern ausschließlich eine Hersteller-eigene Schnittstelle, dann macht man sich auf lange Sicht abhängig. Umso wichtiger ist es, auf Produkte zu setzen, die einen Standard wie beispielsweise Matter oder ein offenes Funkprotokoll wie Zigbee unterstützen.

Logitech hat in seinen Pop Buttons leider nur eine halbgare Unterstützung für HomeKit eingebaut. Man kann die Schalter nicht direkt mit Apple Home verknüpfen, sondern musste immer einen Umweg über die Logitech-App nehmen. Das wird der ganzen Sache nun zum Verhängnis.

Aber Logitech zeigt sich immerhin ziemlich gutmütig und spendabel. Betroffenen Kundinnen und Kunden bietet man als Dankeschön für ihre Treue einen 15 Prozent Gutschein für die eigenen Online-Shops an. Damit dürfte man wohl alle Wogen glätten…