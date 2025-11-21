Black Friday-Sale bei Ugreen: Vier NAS-Server bis zu 25 Prozent reduziert

Der Black Friday ist in vollem Gange, und viele Tech- und Zubehör-Hersteller bieten ihre Produkte mit satten Rabatten an. Dazu gehört auch das hier im Blog wohlbekannte Unternehmen Ugreen, das aktuell und noch bis zum 1. Dezember gleich vier der eigenen NAS-Server vergünstigt anbietet. Dabei sind Rabatte zwischen 20 und 25 Prozent möglich. Wir zeigen euch die Angebote.

Ugreen NASync DH2300

Das Einsteigermodell von Ugreen ist ein 2-Bay-Desktop-NAS inklusive NFC-Tap zum Verbinden, 4 GB RAM, KI-Fotoalben und 1 GBe-LAN. Das Gerät unterstützt das Teilen von Dateien unter Windows, macOS, iOS, Android, in Webbrowsern und auf Smart TVs. Ebenfalls unterstützt wird eine 4K-Ultra-HD-Ausgabe sowie eine automatische Organisation von Filmen und Untertiteln. Das Gerät kann einfach über HDMI, DLNA oder eine TV-App direkt mit dem Fernseher verbunden werden. Eine fortschrittliche Verschlüsselung, Firewall und Zwei-Faktor-Authentifizierung schützen die Dateien zuverlässig vor unbefugtem Zugriff. Das Ugreen NASync DH2300 unterstützt bis zu 60 TB Speicherkapazität.

Bei Amazon kann das Ugreen NASync DH2300 noch bis zum 1. Dezember zum Preis von 167,99 Euro statt sonst üblicher 209,99 Euro erworben werden. Das entspricht einem Rabatt von 20 Prozent im Vergleich zum Normalpreis.

Ugreen NASync DH4300 Plus

Das Ugreen NASync DH4300 Plus bietet ei 4-Bay-Setup mit 2,5 GbE-LAN-Port, 8GB LPDDR4X RAM, eine NFC Ein-Berührungs-Verbindung, ein KI-Familienalbum und sieht sich als „persönliche Cloud für Heim und Office“. Unterstützt wird eine maximale Speicherkapazität von bis zu 120 TB, und Verschlüsselungsmechanismen, eine Firewall und eine Zwei-Faktor-Authentifizierung schützen die eigenen Dateien zuverlässig vor unbefugtem Zugriff.

Bei Amazon ist das Ugreen NASync DH4300 Plus-System noch bis zum 1. Dezember im Rahmen des Black Fridays für 322,49 Euro statt sonst üblicher 429,99 Euro zu haben, was einem Rabatt von 25 Prozent entspricht.

Ugreen NASync DXP2800

Das Ugreen NASync DXP2800 ist ein 2-Bay-System mit einer Intel N100 Quad-Core CPU, zwei M.2 NVMe-Steckplätzen, 8GB DDR5 RAM, 2.5GbE LAN-Port, und einer Unterstützung für 4K HDMI. Wie bei allen hier angebotenen NAS-Systemen von Ugreen sind auch hier die Festplatten nicht inklusive und müssen separat hinzugekauft werden. Laut Ugreen „kann dieses NAS mehrere Apps gleichzeitig problemlos ausführen und eine 1 GB große Datei in nur 3 Sekunden übertragen“.

Bei Amazon gibt es das DXP2800 während des Black Friday-Zeitraums für 269,99 statt sonst fälliger 349,99 Euro. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von 23 Prozent.

Ugreen NASync DXP4800 Plus

Das Flaggschiff-Modell der NASync-Reihe von Ugreen ist ebenfalls reduziert, das NASync DXP4800 Plus. Hier bekommt man ein 4-Bay-NAS mit Intel Pentium Gold 8505 5-Core Prozesor, 8GB DDR5 RAM, eine 128 GB SSD, 1x 10GbE, 1x 2,5GbE, und M.2 NVMe-Steckplätze. Das Modell unterstützt 4K HDMI und kann über die vier SATA-Bays und zwei M.2 NVMe SSDs mit jeweils bis zu 8 TB für SSD-Caching oder zusätzlichen schnellen Speicher eine maximale Speicherkapazität von 135 TB aufnehmen.

Das Ugreen NASync DXP4800 Plus ist gegenwärtig und noch bis zum 1. Dezember 2025 bei Amazon für 549,99 Euro erhältlich, sonst wird 699,99 Euro fällig. Dies entspricht aktuell einem Rabatt in Höhe von 21 Prozent.

Wie bereits erwähnt, gelten die Angebote von Ugreen noch bis zum 1. Dezember dieses Jahres. Festplatten sind bei den NAS-Geräten nicht enthalten und müssen separat hinzugekauft werden. Alle NAS-Angebote des Herstellers gibt es auch nochmal in einer Listenansicht bei Amazon (https://amzn.to/43GGBec). Die Lieferung kann bei allen vier Modellen mit einer Prime-Versandoption erfolgen, auch ohne Prime-Abo ist der Versand kostenlos.