AirDrop für Android: Macht Apple einen Strich durch die Rechnung?

Wer Dateien zwischen Apple- und Android-Geräten transferieren will, war bisher auf Drittanbieter-Lösungen wie PhotoSync (App Store-Link) für Fotos und Videos angewiesen. Nativ war ein Dateitransfer zwischen iOS und Android mit Bordmitteln bislang nicht möglich. Nun hat Google gestern angekündigt, dass die Google Pixel 10-Familie Dateien auch zu iPhone-Usern übertragen kann.

„Heute stellen wir eine Möglichkeit vor, Quick Share mit AirDrop zu kombinieren. Dies erleichtert die Dateiübertragung zwischen iPhones und Android-Geräten und wird ab heute für die Pixel 10-Familie eingeführt. Wir haben dabei größten Wert auf Sicherheit gelegt und deine Daten mit starken Schutzmaßnahmen gesichert, die von unabhängigen Sicherheitsexperten getestet wurden. Dies ist nur eine weitere Möglichkeit, wie wir die von den Nutzern gewünschte bessere Kompatibilität zwischen Betriebssystemen erreichen […].“

So berichtet Google in einem Blogbeitrag zum Thema. Das QuickShare-Feature soll nach der Unterstützung für das Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL und Pixel 10 Fold laut des Unternehmens in Zukunft auch auf weitere Android-Geräte ausgeweitet werden und funktioniert auf Apple-Seite mit iPhones, iPads und Macs.

Apple war nicht an der Entwicklung beteiligt

Von Seiten Apples gibt es allerdings noch keinen Hinweis auf eine Zusammenarbeit bei diesem Vorhaben. In der Regel arbeiten Apple und Google bei plattformübergreifenden Funktionen zusammen, aber in diesem Fall war Apple offenbar nicht beteiligt. Google hat die Interoperabilität zwischen Quick Share und AirDrop eigenständig entwickelt und Apple offenbar mit einer öffentlichen Ankündigung überrascht. Google erklärte gegenüber dem Blog Android Authority:

„Wir haben dies durch unsere eigene Implementierung erreicht. Unsere Implementierung wurde von unseren eigenen Datenschutz- und Sicherheitsteams gründlich geprüft, und wir haben auch ein externes Sicherheitsunternehmen beauftragt, die Lösung zu testen.“

Es ist durchaus möglich, dass Google Apple über die eigenen Pläne informiert hat, eine Lösung für die Dateiübertragung zwischen Android und iPhone zu entwickeln, aber die völlige Nichtbeteiligung von Apple an der Ankündigung deutet darauf hin, dass Apple offenbar nicht daran interessiert war, gemeinsam mit Google daran zu arbeiten. Bereits in der Vergangenheit hat Apple keine Workarounds von Drittanbietern zur Interoperabilität zwischen iPhone- und Android-Geräten unterstützt

Google gibt an, dass es seine eigene Implementierung verwendet, und Apples Haltung dazu ist bisher unklar. Apple hat in der Vergangenheit keine Workarounds von Drittanbietern für die Interoperabilität zwischen iPhone- und Android-Geräten unterstützt und sich kontinuierlich dafür eingesetzt, eine iMessage-Funktion für Android zu unterbinden, die Beeper im Jahr 2023 versucht hatte.

„Google ist ein viel größeres Unternehmen als Beeper, und nachdem es nun die Quick Share to AirDrop-Funktion öffentlich angekündigt und eingeführt hat, dürfte es für Apple schwieriger sein, sich dagegen zu wehren. Apple sieht sich außerdem einem stärkeren regulatorischen Druck ausgesetzt als noch vor zwei Jahren, so dass man möglicherweise nicht daran interessiert ist, die plattformübergreifende Dateifreigabefunktion zu unterbinden.“

So berichtet MacRumors über Googles Vorhaben und Apples mögliches Vorgehen. Es wird spannend bleiben, wie Apple sich in diesem speziellen Fall verhält, vor allem, da es sich bei Google um ein großes Konkurrenzunternehmen handelt, mit dem man in der Vergangenheit allerdings auch schon zusammengearbeitet hat. Ein YouTube-Video von Android Authority gibt euch weitere Infos zum AirDrop-Feature unter Android auf den Weg.