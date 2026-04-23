Neue Siri: Google Cloud CEO betont Partnerschaft mit Apple

Dass Google KI Gemini künftig Apples neue Siri antreiben wird, wurde bereits vor mehreren Monaten bekannt gegeben. Nun hat der Google-Cloud-CEO Thomas Kurian im Rahmen einer Präsentation die Partnerschaft mit Apple noch einmal herausgestellt. Apple sei einer von Google Key-Kunden, sagte Kurian. Man arbeite gemeinsam an der neuen Version von Siri und weiteren KI-Funktionen.

Thomas Kurian sagte auf der Bühne:

„Anfang diesen Jahres haben wir eine bahnbrechende Partnerschaft mit einer der bekanntesten Marken der Welt bekannt gegeben, durch die Nutzer weltweit von der Leistungsfähigkeit unserer Technologie profitieren werden. Wir arbeiten mit Apple als deren bevorzugter Cloud-Anbieter zusammen, um die nächste Generation der Apple Foundation Models auf Basis der Gemini-Technologie zu entwickeln. Diese Modelle werden dazu beitragen, zukünftige Apple-Intelligence-Funktionen zu ermöglichen, darunter eine personalisiertere Siri, die noch in diesem Jahr eingeführt wird.“

Apple selbst hat bislang keine näheren Angaben dazu gemacht, wann die neue Siri genau veröffentlicht werden wird. Es dürfte jedoch davon auszugehen sein, dass Apple seine neue KI-Assistentin mit iOS 27 launchen wird. Dieses Update wird voraussichtlich im Herbst erscheinen. Im Rahmen der WWDC am 8. Juni wird Apple, so die Erwartungen, weitere Details zur Partnerschaft mit Google teilen.

Siri als eigenständige App

Es wird gemunkelt, dass die neue Siri über eine eigenständige App ansteuerbar und wie ein klassischer Chatbot zu bedienen sein wird. Wenn iOS 27 nach der WWDC für die Entwickler als Beta zur Verfügung steht, dürften wir weitere Einblicke in die Funktionalitäten von Apples überarbeiteter Assistentin erhalten. Bis dahin ist Geduld gefragt.

Wenn ihr euch für Googles Keynote zum aktuellen Stand von Google Cloud Next interessiert, könnt ihr euch die Präsentation hier in voller Länge ansehen: