Satechi ChargeView 140W Desktop Charger: Ladegerät mit Echtzeit-Leistungsanzeige

Der Zubehör-Hersteller Satechi bringt mit dem ChargeView 140W Desktop Charger ein neues Ladegerät auf den Markt, das mit einem integrierten Display und einer Gesamtleistung von bis zu 140 Watt punkten möchte. Das kompakte Gerät richtet sich an Nutzer und Nutzerinnen, die mehrere Geräte gleichzeitig laden möchten, beispielsweise Notebooks, Tablets, Smartphones und Zubehör. Besonders hervorzuheben ist die Echtzeit-Anzeige der Ladeleistung, die Transparenz über die Energieverteilung schafft.

Der ChargeView 140W Desktop Charger verfügt über vier USB-C-Ports, die unterschiedliche Leistungsprofile unterstützen. Die Anschlüsse USB-C1 und USB-C2 bieten jeweils bis zu 140 Watt (PD 3.2 AVS bzw. PD 3.1 PPS) und eignen sich damit ideal für leistungsintensive Geräte wie Laptops. Die Ports USB-C3 und USB-C4 liefern jeweils bis zu 40 Watt (PD 3.1 PPS) und sind für mobile Geräte oder Zubehör konzipiert. Die maximale Gesamtleistung des Ladegeräts beträgt 140 Watt, wobei die Energie je nach Belegung der Anschlüsse intelligent verteilt wird.

Das Gerät passt die Energieabgabe dynamisch an die angeschlossenen Geräte an. Bei zwei Geräten sind Kombinationen wie 100 Watt + 40 Watt oder 70 Watt + 70 Watt möglich. Werden drei Geräte gleichzeitig geladen, verteilt sich die Leistung beispielsweise auf 65 Watt, 45 Watt und 30 Watt. Diese Flexibilität macht den ChargeView besonders für Personen attraktiv, die am Schreibtisch mehrere Geräte mit unterschiedlichen Leistungsanforderungen betreiben bzw. aufladen möchten.

GaN-Technologie und platzsparendes Design

Dank der GaN-Technologie (Galliumnitrid) überzeugt das Ladegerät durch eine effiziente Energieübertragung bei kompakter Bauweise. Es lässt sich sowohl horizontal als auch vertikal positionieren und fügt sich so unauffällig in moderne Arbeits- und Wohnumgebungen ein. Das integrierte digitale Display zeigt die aktuelle Leistungsabgabe pro Anschluss an und ermöglicht eine visuelle Kontrolle der Stromversorgung.

Der ChargeView 140W Desktop Charger ist mit einer Vielzahl von USB-C-fähigen Geräten kompatibel, darunter MacBooks, iPads, iPhones sowie Windows- und Android-Geräte. Durch die zentrale Platzierung auf dem Schreibtisch, Sideboard oder Nachttisch reduziert das Gerät den Bedarf an mehreren Netzteilen und Kabeln und sorgt so für eine aufgeräumte Arbeitsumgebung.

Laut Hersteller wird der Satechi ChargeView 140W Desktop Charger in Kürze über Amazon erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 119,99 Euro. Wenn das Zubehör verfügbar ist, werden wir euch natürlich entsprechend informieren. Auf der Website von Satechi ist die Neuerscheinung bereits gelistet.