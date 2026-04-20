Spannendes von Ugreen: HDMI-Transmitter und 48.000 mAh-Powerbank ausprobiert

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir über den kabellosen Ugreen USB-C-zu-HDMI-Adapter berichtet haben, der Übertragungen mit bis zu 1080p von einem USB-C-Gerät auf ein Display oder Fernseher mit HDMI-Anschluss ermöglicht – und das ganz ohne lästige Kabel. Mittlerweile ist auch ein Testexemplar bei mir eingetrudelt, so dass ich meine ersten Eindrücke zur Neuerscheinung mitteilen kann.

Ebenfalls auf meinem Schreibtisch gelandet ist die Ugreen 48.000 mAh Powerbank mit einer Leistung von bis zu 300 Watt, die sich auch dank ihres kleinen LED-Lichts besonders für Camping-Abenteuer eignet. Allein an einem USB-C-Port der insgesamt fünf verfügbaren Anschlüsse ist eine Leistung von 140 Watt möglich, so dass sich die Powerbank selbst schnell aufladen, und auch hungrige Geräte wie ein MacBook Pro mit Strom versorgen können.

Die Ugreen Powerbank unterstützt schnelles Laden mit bis zu 300 Watt und bietet dank PD3.1-Technologie eine bidirektionale Ladeleistung von 140 Watt. Dadurch lässt sich die Powerbank mit einem kompatiblen leistungsfähigen Ladegerät in nur 1,5 Stunden vollständig aufladen. Mit fünf Anschlüssen ermöglicht sie das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte: Es gibt zwei USB-A-Anschlüsse mit jeweils 22,5 Watt, einen USB-C-Port mit 140 Watt, ebenso wie zwei weitere USB-C-Anschlüsse mit jeweils 100 Watt.

Mit einer Kapazität von 48.000 mAh eignet sich die Powerbank ideal für den Langzeitbetrieb. Sie bietet genug Energie für bis zu zehn volle Ladungen eines iPhone 15 Pro oder etwas mehr als eine Ladung eines MacBook Air M2 mit 15 Zoll. Dank dieser Spezifikationen eignet sich die kompakte Powerbank sehr gut für Reisen, geschäftliche Termine oder Outdoor-Aktivitäten. Mit Maßen von 14,3 x 10,5 x 7,7 cm und einem Gewicht von etwas mehr als 1.600 Gramm ist die Powerbank kompakt genug, um es auch ins Reisegepäck zu schaffen. Gummierte Flächen an der Unter- und Rückseite garantieren einen sicheren Stand auf nahezu allen Oberflächen, und ein integrierter Haltegriff macht den Transport der Powerbank zu einem Kinderspiel.

Hochwertige LiFePO4-Akkus und integriertes Notlicht

Die Ugreen Powerbank setzt auf hochwertige LiFePO4-Akkus, die eine höhere Sicherheit und längere Lebensdauer gewährleisten. Selbst nach 3.000 Ladezyklen behalten sie noch über 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität. Zudem verfügt die Powerbank über ein integriertes LED-Licht mit drei Modi (helles Licht, schwaches Licht und SOS-Funktion), das als Notbeleuchtung im Innen- und Außenbereich genutzt werden kann. Im Lieferumfang enthalten sind die Powerbank, ein 6A-240W-USB-C-zu-USB-C-Ladekabel sowie eine Bedienungsanleitung.

Ich hatte seit kurzem die Gelegenheit, mir die Ugreen 48.000 mAh Powerbank einmal genauer ansehen und ausprobieren zu können. Beim Auspacken fällt sofort die für den Hersteller gute Verarbeitung und vor allem auch das integrierte LED-Display der Powerbank auf. Gibt es bei vielen Powerbanks oft kleine, schlecht lesbare Displays, ist dieses im Vergleich sehr gut gelungen und zeigt nach dem Einschalten mit großen Digitalzahlen sowohl die aktuelle Kapazität des Geräts sowie die Ein- und Ausgangsleistung an.

Powerbank im Ugreen-Webshop kaufen

Was beim Aufladen der Powerbank selbst auffällt: Nutzt man ein Ladegerät mit 100 Watt oder mehr, wird das Gerät und Ladegerät beim Aufladen sehr warm. Ich habe für diese Zwecke ein 100 Watt-Ladegerät von Ugreen und das mitgelieferte Kabel verwendet. Dafür war die Powerbank allerdings auch in rund 2 Stunden voll geladen. Mein iPhone 15 Pro konnte ich, wie vom Hersteller angegeben, nicht ganz zehn Mal mit der Powerbank aufladen, sondern kam auf etwa sieben bis acht Mal.

Grundsätzlich macht die Ugreen 48.000 mAh Powerbank nach meinen ersten Tests jedoch einen sehr guten und wertigen Eindruck. Bei Amazon ist das Produkt immer mal wieder verfügbar, wird teils aber auch nur von Drittanbietern zu höheren Preisen von über 150 Euro angeboten. Im offiziellen Webshop von Ugreen zahlt man gegenwärtig einen leicht vergünstigten Preis von 125,99 Euro.

Kabellose Übertragung: Tolle Neuerscheinung von Ugreen

Über das neue kabellose Übertragungssystem von Ugreen, das sich besonders für den beruflichen Einsatz eignet, haben wir vor etwa zwei Monaten auch schon einmal berichtet. Das Set besteht aus einem magnetischen USB-C-Sender und einem HDMI-Empfänger und ermöglicht die drahtlose Übertragung von Bild- und Tonsignalen über eine Distanz von bis zu 50 Metern.

Das System unterstützt Auflösungen bis zu 1080p bei 60 Hz und ist abwärtskompatibel zu niedrigeren Auflösungen. Die verbaute Technologie liefert gestochen scharfe, stabile Bilder und eine flüssige Übertragung: Damit ist das neue Gadget ideal für Geschäftstreffen, Bildungszwecke, Home-Entertainment und Gaming. Die Übertragung erfolgt verzögerungsfrei über ein 5,8-GHz-Frequenzband, das eine zuverlässige Signalqualität gewährleistet.

Ein besonderes Merkmal des Sets ist die magnetische Verbindung zwischen Sender und Empfänger, die nicht nur den Transport erleichtert, sondern auch den Verlust einzelner Komponenten verhindert. Die Nutzung gestaltet sich unkompliziert: Das System funktioniert nach dem Plug-and-Play-Prinzip und erfordert weder eine App noch eine Bluetooth- oder WLAN-Konfiguration. Zudem verfügt der USB-C-Sender über einen integrierten Ladechip, der angeschlossene Geräte wie MacBooks, iPads oder iPhones während der Nutzung gleichzeitig mit bis zu 60 Watt Leistung aufladen kann.

Übertragungssystem ist mit vielen Betriebssystemen kompatibel

Das Übertragungssystem ist mit einer Vielzahl von Betriebssystemen kompatibel, darunter macOS, iOS, Android, Windows (11/10/8/7) und Linux. Es unterstützt Geräte wie das iPhone 17/16/15, Samsung Galaxy S25/S24, iPads, MacBook-Modelle, PCs, Kameras und DVD-Player – vorausgesetzt, diese verfügen über USB-C-Anschlüsse mit DisplayPort Alternate Mode.

Ich konnte mir jetzt den neuen kabellosen Ugreen USB-C-Sender und HDMI-Empfänger nach einer ersten Vorstellung Mitte Februar dieses Jahres nun auch genauer ansehen und das Sender-Empfänger-Gerät einmal selbst ausprobieren. Vor allem für Situationen, in denen kein Apple AirPlay oder das Android-eigene Google Chromecast zum kabellosen Streamen, oder auch keine WLAN-Konnektivität vorhanden ist, kann die Neuerscheinung eine perfekte und schnell einzurichtende Alternative sein.

Ich war vor allem gespannt darauf, wie schnell und unkompliziert sich die beiden Zubehörteile einrichten lassen, und wie die Qualität der Übertragung sein würde. Nach dem Auspacken des Zubehörs sah ich mich Freude, dass Ugreen auch gleich ein USB-C-auf-USB-A-Kabel sowie ein kürzeres HDMI-Kabel für den Empfänger mitliefert. Lediglich ein Ladegerät mit USB-A-Port zur Stromversorgung des HDMI-Empfängers muss man selbst stellen.

Meine ersten Erfahrungen mit dem Übertragungssystem

Der Empfänger wird einfach an einen HDMI-Anschluss eines Fernsehers oder anderen Displays angeschlossen und über das USB-C-auf-USB-A-Kabel mit Strom versorgt. Im Anschluss steckt man das Sender-Zubehör über das integrierte USB-C-Kabel beispielsweise in ein iPhone, iPad oder MacBook ein und wartet ein paar Sekunden, bis die zuvor blinkende LED auf dem Sender dauerhaft leuchtet. Dann ist die Verbindung hergestellt und der Bildschirminhalt des verbundenen Geräts wird auf dem Display dargestellt – kabellos, ohne WLAN-Verbindung und auch mit Audio-Übertragung. Bei der Wiedergabe von YouTube-Videos auf dem iPhone wurde beispielsweise auch direkt ins Vollformat auf meinem verbundenen Fernseher gewechselt.

Nach meinen ersten Versuchen mit dem Ugreen USB-C Sender und HDMI-Empfänger kann ich wirklich begeistert sagen: Ja, das Sender-Empfänger-Set für kabellose Übertragungen funktioniert hervorragend, unkompliziert und ohne weitere umständliche Schritte wie dem Download einer App oder dem Herstellen eines 5G-Hotspots. Plug-and-Play wird hier wirklich wörtlich genommen: Einfach beide Zubehörteile in den Geräten einstecken, kurz warten, bis die Verbindung hergestellt wird, und dann die Bildschirminhalte kabellos übertragen. Für Konferenzräume ohne AirPlay und Chromecast oder beim Besuch von Personen aus dem Android-Ökosystem gibt es so die Option, Inhalte kabellos auf einem größeren Screen anzeigen zu lassen. Für mich ist dieses Gadget eines der besten und praktischsten dieses noch jungen Jahres.

Der Ugreen USB-C-Sender und HDMI-Empfänger kann derzeit bei Amazon zum Preis von 99,99 Euro erworben werden. Die Lieferung erfolgt kostenlos zwischen dem 2. und 8. Mai dieses Jahres.