SnipNotes: Update auf Version 6.4 integriert Sprachaufnahmen und Transkripte

Wer regelmäßig und schon seit einigen Jahren bei uns im Blog mitliest, wird sicherlich auch schon von SnipNotes (App Store-Link) gehört haben. Die Notiz-App steht nunmehr seit mehr als einem Jahrzehnt im deutschen App Store bereit und hat in dieser Zeit bereits zahlreiche Updates spendiert bekommen. Entwickler Felix Lisczyk wird auch jetzt nicht müde, die App ständig weiterzuentwickeln, und hat nun Version 6.4 von SnipNotes veröffentlicht.

SnipNotes erhält mit Version 6.4 ein lang erwartetes Feature: Sprachaufnahmen direkt in Notizen. Die neue Funktion ermöglicht es Nutzern und Nutzerinnen, Audioaufnahmen in Echtzeit in ihre Notizen einzubetten. Dies ist ideal für unterwegs, Meetings oder schnelle Memos, wenn das Tippen unpraktisch ist. Die Aufnahmen bleiben fest mit der jeweiligen Notiz verknüpft und lassen sich später abspielen, umbenennen oder als Audiodatei teilen.

Auf Geräten mit iOS 26, iPadOS 26 oder macOS 26 geht SnipNotes sogar noch einen Schritt weiter: Hier können User ihre Aufnahmen nicht nur abspielen, sondern auch in Transkripte oder strukturierte Zusammenfassungen umwandeln lassen. Die App extrahiert dabei automatisch wichtige Punkte, Aufgabenlisten oder Kernaussagen und ist somit eine praktische Ergänzung für alle, die aus Sprachmemos schnell verwertbare Notizen erstellen möchten. Die Transkripte lassen sich kopieren, teilen oder direkt in die ursprüngliche Notiz einfügen. Wer auf älteren Systemen unterwegs ist, kann weiterhin auf die bewährte Diktatfunktion zurückgreifen, die Sprache direkt in Text umwandelt.

Synchronisation und Verfügbarkeit

Wie gewohnt werden Notizen und Aufnahmen über den privaten iCloud-Account synchronisiert, vorausgesetzt, die iCloud-Synchronisierung ist aktiviert. Die Sprachaufnahmen selbst sind auf iPhone, iPad und Mac verfügbar, während die Transkriptionsfunktion exklusiv den neuesten Apple-Betriebssystemen vorbehalten bleibt. Der Entwickler von SnipNotes betont, dass die Aufnahmen wie alle anderen Inhalte lokal in der App gespeichert und nur bei Bedarf weiterverarbeitet werden.

Die neue Sprachaufnahme-Funktion ist als einmaliges Upgrade für 4,99 Euro erhältlich. Nutzer und Nutzerinnen, die SnipNotes Plus am oder nach dem 1. März 2026 erworben haben, erhalten automatisch Zugriff. Darüber hinaus ist SnipNotes Plus ab sofort auch als Abo verfügbar: Entweder für 1,99 Euro pro Monat oder 14,99 Euro pro Jahr. Beide Varianten bieten eine kostenlose Testwoche und richten sich an Personen, die stets Zugriff auf alle aktuellen und zukünftigen Features haben möchten. Wer die App lieber dauerhaft freischalten möchte, kann weiterhin den Einmalkauf wählen.

SnipNotes steht weiterhin als Universal-App für iPhones, iPads, den Mac und die Apple Watch im deutschen App Store zur Verfügung. Dort kann die Anwendung ab iOS/iPadOS 15.5, macOS 12.7 oder watchOS 8.5 oder neuer sowie bei rund 210 MB an freiem Speicherplatz heruntergeladen werden. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache zur Verfügung. Von den Nutzern und Nutzerinnen gibt es bislang sehr gute 4,6 von 5 Sterne für SnipNotes im App Store.