Ohne deutsche Gewinner: Das sind die Preisträger des Apple Design Awards 2026

Kurz vor der WWDC hat Apple die Gewinner und Gewinnerinnen des diesjährigen Apple Design Awards bekanntgegeben. Leider konnte sich kein Entwickler-Studio aus Deutschland den begehrten Awards sichern, allerdings war auch nur eine App aus Deutschland nominiert. Folgend findet ihr alle Gewinner und Gewinnerinnen.

Vergnügen und Spaß

Bei den Apps setzte sich grug vom niederländischen Entwicklerteam Ocho durch. Die Anwendung präsentiert tägliche Weisheiten in einem ungewöhnlichen, spielerischen Stil und verwandelt kurze Denkanstöße in kleine Momente der Reflexion. Statt klassischer Motivationssprüche erwartet Nutzerinnen und Nutzer eine humorvolle Sammlung neolithisch anmutender Lebensweisheiten.

Im Spielebereich wurde Is This Seat Taken? von Poti Poti Studio aus Spanien ausgezeichnet. Das charmante Rätselspiel verbindet Logikaufgaben mit humorvollen Situationen im öffentlichen Nahverkehr. Dank seines Cartoon-Looks und zahlreicher interaktiver Details entsteht ein entspannter Puzzle-Mix mit viel Persönlichkeit.

Inklusion

Mit Guitar Wiz gewann eine App, die sowohl Einsteiger als auch erfahrene Gitarristinnen und Gitarristen unterstützt. Entwickelt von Bijoy Thangaraj aus Indien, vereint die Anwendung Lernhilfen rund um Stimmung, Fingerpositionen und Spieltechnik in einem Werkzeugkasten. Verschiedene Apple-Bedienungshilfen wie Dynamic Type, Increased Contrast und Differentiate Without Color sorgen zusätzlich für eine barrierearme Nutzung.

Bei den Spielen überzeugte Pine Hearts von Hyper Luminal Games Limited aus Großbritannien. Das liebevoll gestaltete Abenteuer belohnt Hilfsbereitschaft und setzt gleichzeitig auf zahlreiche Accessibility-Funktionen. Dazu gehören besser lesbare Texte, anpassbare Steuerungen sowie individuelle Bewegungs- und Feedbackoptionen.

Innovation

Die Auszeichnung für das beste räumliche Erlebnis ging an die App NBA: Basketball Live-Spiele. Fans können auf Apple Vision Pro bis zu fünf Partien gleichzeitig verfolgen, Live-Statistiken in Echtzeit abrufen und Spielerbewegungen auf einem dreidimensionalen Spielfeld beobachten. Ergänzt wird das Erlebnis durch 3D-Audio und immersive Inhalte wie Spectrum Front Row.

Im Spielebereich setzte sich Blue Prince von Dogubomb durch. Das Adventure kombiniert Erkundung, Rätsel und narrative Elemente zu einem ungewöhnlichen Gesamterlebnis. Jede neue Entdeckung eröffnet weitere Geheimnisse, während handgeschriebene Notizen und Umgebungsdetails eine vielschichtige Geschichte erzählen.

Interaktion

Die italienische App Moonlitt: Mond/Moon Tracker wurde für ihr Design prämiert. Sie hilft bei der Beobachtung astronomischer Ereignisse, unterstützt die Planung von Fotoshootings und liefert umfassende Informationen rund um den Mond. Eine moderne Benutzeroberfläche und die Integration von Liquid Glass sorgen dabei für eine besonders elegante Bedienung.

Bei den Spielen gewann Sago Mini Jinja’s Garden. Das familienfreundliche Apple-Arcade-Spiel lädt Kinder dazu ein, Pflanzen anzubauen, Gemüse zu ernten und Mahlzeiten zuzubereiten. Dank einfacher Wischgesten steht die spielerische Entdeckung des Gartens stets im Vordergrund.

Sozialer Einfluss

Mit Primary: News in Depth wurde eine Vision-Pro-App ausgezeichnet, die Nachrichten in einer räumlichen Umgebung präsentiert. Ein internationales Redaktionsteam kuratiert die Inhalte, während die speziell entwickelte Benutzeroberfläche ein fokussiertes und bewusstes Nachrichtenerlebnis ermöglichen soll.

Das Spiel Consume Me von Jenny Jiao Hsia und AP Thomson behandelt persönliche und emotionale Themen auf einfühlsame Weise. Durch kreative Spielmechaniken gelingt es, komplexe Gefühle erfahrbar zu machen und gleichzeitig eine unterhaltsame Spielerfahrung zu bieten.

Visuals und Grafiken

In der Kategorie technischer Umsetzung überzeugte Tide Guide: Charts & Tables. Die App kombiniert detaillierte Gezeitenprognosen mit Wetterdaten und visualisiert diese über animierte Vollbilddiagramme. Liquid Glass, maritime Designelemente und dynamische Farbwelten runden das Gesamtpaket ab.

Bei den Spielen erhielt Cyberpunk 2077: Ultimate Edition die Auszeichnung. Das Open-World-Abenteuer nutzt die Leistungsfähigkeit aktueller Apple-Chips und moderne Metal-Technologien konsequent aus. Hochdetaillierte Umgebungen, aufwendige Charaktermodelle und realistisch gestaltete Fahrzeuge demonstrieren eindrucksvoll, welches grafische Niveau inzwischen auf dem Mac möglich ist.