Belkin bringt Disney-Schutzhülle für kommenden Kinofilm

Am 23. Juli kommt Toy Story in die deutschen Kinos. Mit dabei ist neben Sheriff Woody, Jessie und Buzz Lightyear erstmals auch ein „Gegenstand“. Genauer gesagt ein Tablet, nämlich Lilypad. Passend dazu bringt Belkin jetzt eine Schutzhülle in den Handel, die das iPad der zehnten oder elften Generation in ein Lilypad verwandelt.

Die Schutzhülle kombiniert kindgerechtes Design mit robustem Schutz für den Alltag – darunter ein integrierter Tragegriff, ein praktischer Kickstand, weiche, griffige Kanten sowie sichere und leicht zu reinigende Materialien. Zusätzlich enthält das Case exklusive digitale Hintergrundbilder, die per QR-Code auf der Verpackung heruntergeladen werden können.

Lilypad-Case in den USA in nur zwei Wochen ausverkauft

In den USA war das Case bereits kurz nach dem Launch stark nachgefragt und bei Walmart innerhalb von weniger als zwei Wochen ausverkauft. In Deutschland wird über die Webseite von Belkin verkauft und kostet dort 39,99 Euro. Auch auf Amazon ist dieses besondere Case für Kinder bereits gelistet. Bis zum Kinostart dürfte es wohl noch keinen großen Run geben, mit ausverkauften Online-Regalen rechne ich daher erst einmal nicht.

„Lilypad steht für eine moderne Art der Interaktion von Kindern mit Technologie,” so Steve Malony, CEO von Belkin. „Das Ziel dieser Zusammenarbeit war, ein Zubehör herzustellen, das die Persönlichkeit der Figur einfängt, ohne Abstriche in Bezug auf Qualität, Robustheit, Schutz und durchdachtes Design zu machen, die Familien von Belkin erwarten.”

Natürlich ist das Lilypad-Case aus ungiftigen Materialien hergestellt und mit einer leicht abwischbaren Oberfläche versehen. Optisch ist die Schutzhülle definitiv ein Hingucker und neben dem bereits erwähnten Tragegriff und dem ausklappbaren Ständer, den ich wirklich sehr praktisch finde, gibt es auf der Rückseite auch eine Aussparung für die Kamera des iPads.