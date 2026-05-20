Momcozy CozyBreath: Luftreiniger sorgt für frische Luft für kleine Lungen

Die Pollensaison stellt besonders für Familien mit Babys und Kleinkindern eine Herausforderung dar. Während draußen Bäume und Gräser blühen, dringen Pollen und Feinstaub oft in Innenräume ein. Dort bleiben sie dort länger in der Luft, da die Luftzirkulation in geschlossenen Räumen begrenzt ist.

Laut Umweltbundesamt ist die Feinstaubbelastung in Innenräumen im Schnitt fast dreimal höher als im Freien. Hinzu kommen Hausstaub, Tierhaare und andere Allergene, die die Raumluft zusätzlich belasten. Eltern suchen daher zunehmend nach Lösungen, um die Luftqualität im Kinderzimmer zu verbessern.

Ein neues Produkt auf dem europäischen Markt zielt darauf ab, diese Lücke zu schließen: Der Momcozy CozyBreath Baby Luftreiniger. Das Gerät, das speziell für die Bedürfnisse von Babys und Kleinkindern entwickelt wurde, ist ab sofort im deutschen Onlineshop der Marke erhältlich. Momcozy, vor allem bekannt für tragbare Milchpumpen, erweitert damit das eigene Sortiment um ein Produkt, das auf die Gesundheit der jüngsten Familienmitglieder abzielt.

Vierstufiges Filtersystem und flüsterleiser Schlafmodus

Im Gegensatz zu herkömmlichen Luftreinigern, die meist ein dreistufiges Filtersystem nutzen, setzt der CozyBreath auf ein vierstufiges System. Neben einem waschbaren Vorfilter, einem H13-HEPA-Filter und einem Aktivkohlefilter enthält das Gerät einen Silber-Ionen-Filter. Dieser soll zusätzlich Tierhaare, Gerüche, Staub und Partikel bis zu 0,3 Mikrometern erfassen sowie das Bakterienwachstum im Kinderzimmer hemmen. Der H13-HEPA-Filter filtert dabei 99,97 Prozent aller Partikel ab dieser Größe, darunter Pollen, Feinstaub und Allergene.

Technisch will der Luftreiniger mit weiteren Features überzeugen: Ein PM2,5-Sensor misst die Luftqualität in Echtzeit und passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an. Im Schlafmodus arbeitet das Gerät mit nur 21 Dezibel, was leiser als ein Flüstern ist. Ein dimmbares Nachtlicht und ein Timer mit 2-, 4- oder 8-Stunden-Intervall runden die Funktionen ab. Die Materialien sind BPA-frei und lebensmittelecht, das kompakte Design mit Maßen von 18,0 x 18,0 x 35,0 Zentimetern ermöglicht eine flexible Platzierung.

Der Momcozy CozyBreath ist für Räume bis zu 23 qm ausgelegt und reinigt die Luft laut Herstellerangaben in nur 15 Minuten. Eine LED-Anzeige erinnert an den Filterwechsel, der werkzeugfrei und innerhalb weniger Sekunden möglich ist. Ersatzfilter sind separat für rund 35 Euro erhältlich. Der Luftreiniger kostet laut Listenpreis 129,99 Euro und ist derzeit mit einem 30-prozentigem Rabatt bei Amazon für 90,98 Euro erhältlich. Weitere Infos zum Baby-Luftreiniger gibt es auch auf der Produktseite von Momcozy.