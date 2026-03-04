Mein sieben Jahre alter Sohn probiert den LEGO Smart Brick aus

Auf der CES in Las Vegas hat Lego den neuen Smart Brick präsentiert. Ein 4 x 2 Noppen großer Klemmbaustein, der mit jeder Menge Technik ausgestattet ist: Akku, LEDs, Beschleunigungssensor, Geräuscherkennung, Abstandssensor und Farberkennung stecken unter anderem drin. Zum Start gibt es drei Sets aus der Star Wars Welt, das eines davon hat mein sieben Jahre alter Sohn gestern aufgebaut und ausprobiert. Was genau erwartet euch beim 89,99 Euro teuren Set „LEGO Star Wars 75423 SMART Play: Lukes Rot Fünf X-Wing“?

Wie viel zahlt man für den Smart Brick drauf?

Das LEGO-Set mit dem X-Wing, einigen kleineren Bauten, 5 Smart Tags, zwei smarten Minifiguren und Smart Brick samt Ladegerät kostet offiziell 89,99 Euro. Insgesamt sind 581 Teile enthalten. Wie genau kann man das in der LEGO-Welt einordnen? Andere Star Wars Sets mit vergleichbarer Teileanzahl kosten bei LEGO 64,99 Euro bis 89,99 Euro. Für den Smart Brick samt Ladegerät zahlt ihr also einen Aufpreis von etwa 20 Euro.

Falls ihr es nicht super eilig habt, wird der Preis sicherlich auch noch etwas fallen. Bei Amazon liegen wir bereits bei 82,99 Euro, normalerweise sind bei LEGO locker 20 bis 30 Prozent Rabatt drin.

Neben dem X-Wing-Set gibt es auch noch zwei weitere Sets mit Smart Brick, hier eine kleine Übersicht:

Darth Vaders Tie Fighter: 473 Steine | 1x Smart Brick | Smart Darth Vader | 1x Smart Tag für 69,99 Euro

473 Steine | 1x Smart Brick | Smart Darth Vader | 1x Smart Tag für 69,99 Euro Lukes Red Five X-Wing: 584 Steine | 1x Smart Brick | 2x Smart Figures | 5x Smart Tags für 89,99 Euro

584 Steine | 1x Smart Brick | 2x Smart Figures | 5x Smart Tags für 89,99 Euro Throne Room Duel & A-wing: 962 Steine | 2x Smart Brick | 3x Smart Figures | 5x Smart Tags für 159,99 Euro

Das ist die Experten-Einschätzung eines Kinds zum LEGO Smart Brick

Ich habe meinen Sohn das Set alleine aufbauen lassen. Für ihn war es kein Problem, das Ladegerät mit dem mitgelieferten Kabel zu verbinden. Das Netzteil müsst ihr selbst beisteuern, mein Sohn hat den Stecker der Tigerbox genutzt und den Smart Brick so problemlos selbst aufgeladen.

Der Bau des Sets war für ihn keine Hürde, die Anleitung ist wirklich sehr einfach gestaltet und zum Teil wird pro Bauschritt nur ein Baustein gesetzt. Das ist natürlich keine echte Herausforderung. Mit kurzen Unterbrechungen war er dennoch mehr als drei Stunden beschäftigt. Natürlich wurde zwischendurch auch schon gespielt.

Mein Sohn hat relativ schnell herausgefunden, dass der Smart Brick auf die Minifiguren, Bewegungen oder Farben reagiert. Natürlich ist er bereits mit dem halbfertigen X-Wing durch das Wohnzimmer gerannt und hat ihn fliegen lassen. Und als er dann entdeckt hat, dass die Minifiguren sich unterhalten, wenn sie am Smart Brick stehen, war er hin und weg.

Das ist meine Einschätzung aus Eltern-Sicht

Gewöhnungsbedürftig ist vor allem der Klang des Smart Brick. Alles klingt ein bisschen künstlich, wie aus einem Synthesizer. Das kommt wohl auch nicht von ungefähr, denn der Smart Brick spielt keine fertigen Audiodateien ab, sondern produziert die Klänge selbst. Immerhin: Mit der LEGO Smart Assist App kann die Lautstärke des Smart Brick reguliert werden. Ebenso werden spätere Firmware-Updates über die App durchgeführt werden können.

Was ich etwas schade finde: Im Set ist nur ein Smart Brick enthalten. Man kann also nicht gleichzeitig mit dem X-Wing und der imperialen Laserbatterie spielen, obwohl sich das wirklich anbieten würde. Da es den Smart Brick noch nicht einzeln zu kaufen gibt, bräuchte man hier also eines der weiteren Sets für den kompletten Spielspaß.

Bei uns haben sich in den letzten Jahren ja durchaus ein paar elektronische Spielzeuge angesammelt. Mein negatives Highlight ist ein Roboterhund mit Fernsteuerung, der preislich schon fast auf dem LEGO-Niveau unterwegs ist. Der ist wirklich nervig und bei weitem nicht so kreativ nutzbar.

Eine Sache ist rund um den Smart Brick aus meiner Sicht besonders wichtig: LEGO muss weiter liefern. Es braucht mehr Sets, auch abseits der Star Wars Welt. Der Smart Brick muss sich mit den passenden Smart Tags auch für eigene Bauten verwenden lassen. Erst dann wird die ganze Sache ein richtig großer Baustein-Spaß.