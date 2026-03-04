The Division Resurgence: Neuer Third-Person-Shooter erscheint Ende März

Von der bekannten Spiele-Reihe „Tom Clancy’s The Division“ haben viele von euch bestimmt schon gehört. Entwickelt von Ubisoft, entführen die Games Spieler und Spielerinnen in eine postapokalyptische Version New Yorks und Washingtons, die nach einem verheerenden Pandemie-Ausbruch im Chaos versinken.

Seit dem ersten Teil aus dem Jahr 2016 setzt die Serie auf ein einzigartiges Mix aus taktischem Third-Person-Shooter-Gameplay, Loot-basiertem Fortschrittssystem und kooperativem Mehrspielerfokus, bei dem Teams aus „Division“-Agenten gegen feindliche Fraktionen, aber auch in PvP-Zonen gegeneinander antreten. Besonders prägend ist zudem die dichte, von Krisenstimmung geprägte Atmosphäre, die durch realistische Grafik, dynamische Wettereffekte und eine komplexe Story um Verschwörungen und Überlebenskämpfe verstärkt wird.

Nun werden auch The Division-Fans, die auf iPhones und iPads unterwegs sind, schon bald in den Genuss eines Spiels aus der Reihe kommen. Ubisoft hat The Division Resurgence (App Store-Link) angekündigt, das aller Voraussicht nach am 31. März dieses Jahres für iPhones und iPads erscheinen wird. Die Installation benötigt mindestens iOS/iPadOS 13.0 oder neuer sowie rund 3,5 GB an freiem Speicherplatz. Alle Inhalte können bereits zum Start in deutscher Sprache aufgerufen werden. Die Finanzierung erfolgt per Free-to-Play-Prinzip über In-App-Käufe.

The Division Resurgence ist ein Third-Person-Shooter mit RPG- und MMO-Elementen, der speziell für mobile Geräte entwickelt wurde. Die Handlung spielt in einem dystopischen New York City, das nach einem verheerenden Virus-Ausbruch und dem Zusammenbruch der US-Regierung im Chaos versinkt. Als Agent bzw. Agentin der „Strategic Homeland Division“ übernimmt man die Aufgabe, die Stadt zurückzuerobern, feindliche Fraktionen zu bekämpfen und die Bevölkerung zu schützen. Anders als die Vorgänger ist The Division Resurgence eine ständig online geteilte, offene Welt, die Solo-, Koop- und kompetitives PvP-Gameplay vereint.

Neue Story, neue Modi, neues Gamepla, aber vertraute Atmosphäre

The Division Resurgence setzt unter anderem auf eine eigenständige Kampagne, die unabhängig von The Division 1 und 2 spielt, aber die düstere, realistische Atmosphäre der Reihe bewahrt. Neben einer frischen Handlung wartet das Spiel auch mit neuen Spielmodi auf: Im PvP-Modus „Konflikt: Vorherrschaft“ messen sich Teams in reinen Gefechten, während die Dark Zone als hybrider PvPvE-Bereich zurückkehrt. Hier kämpft man nicht nur gegen KI-Gegner, sondern auch um Beute gegen andere Teams. Dazu kommen neue Spezialisierungen, die individuelle Spielstile ermöglichen, sowie dynamische Welt-Events und eine*offene Spielwelt, die zum Erkunden einlädt. Ubisoft verspricht dabei eine hochwertige Grafik und eine für Mobilgeräte optimierte Steuerung, die auch eine Controller-Unterstützung bietet.

Wie in der Hauptreihe steht auch in The Division Resurgence das Sammeln, Verbessern und Anpassen von Ausrüstung im Mittelpunkt. Man erbeutet oder stellt Waffen und Rüstungen her, um die Spielfigur zu optimieren. Dieses klassische RPG-Element dürfte Fans der Reihe vertraut vorkommen. Besonders betont wird der kooperative Aspekt: Ob in der Story-Kampagne, bei PvE-Einsätzen oder in der Dark Zone, Teamplay ist oft der Schlüssel zum Erfolg. Gleichzeitig will das Spiel durch regelmäßige Events und Herausforderungen langfristig motivierend bleiben.

Als Free-to-Play-Titel wirft The Division Resurgence jedoch auch die üblichen Fragen auf: Wie wird Ubisoft die Mikrotransaktionen integrieren, ohne das Spielerlebnis zu beeinträchtigen? Die Vorgänger wurden gelegentlich für ihre Lootbox-Mechaniken kritisiert. Ob The Division Resurgence hier einen fairen Ansatz findet, bleibt abzuwarten. Zudem ist unklar, wie gut die MMO-Struktur auf Mobilgeräten ankommt, wo Spieler und Spielerinnen oft kürzere Sessions bevorzugen. The Division Resurgence wird voraussichtlich am 31. März 2026 erscheinen, die App Store-Seite ist bereits online, ebenso die offizielle Website. Ein abschließendes Video zeigt euch erste Eindrücke aus der Neuerscheinung.