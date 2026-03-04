Brennenstuhl: Neue Matter-Steckdose für den Außenbereich vorgestellt

Die Brennenstuhl Connect WLAN Steckdose WA 3600 XS03 im Außenbereich

Der Zubehör-Anbieter Brennenstuhl hat mit der Connect WiFi Steckdose WA 3600 XS03 (Amazon-Link) eine neue smarte Steckdose für den Außenbereich gelauncht. Die Steckdose ist speziell für den Einsatz im Freien konzipiert und erfüllt mit der Schutzklasse IP44 die Anforderungen an Fremdkörper- und Spritzwasserschutz. Damit eignet sie sich ideal für den Einsatz auf Balkonen, Terrassen oder im Garten und ermöglicht das smarte Steuern von Gartenbeleuchtung, Teichpumpen oder anderen Geräten.

Die Steckdose verbindet sich direkt mit dem heimischen WLAN-Netzwerk und erfordert keinen zusätzlichen Hub. Über die kostenlose Brennenstuhl Connect App (App-Store-Link) lassen sich angeschlossene Geräte bequem per Smartphone steuern. Diese ermöglicht die Programmierung von Tages- und Wochenplänen, sodass Geräte automatisch ein- und ausgeschaltet werden können. So lässt sich beispielsweise die Gartenbeleuchtung zu festen Zeiten aktivieren oder deaktivieren.


Die WiFi-Steckdose von Brennenstuhl unterstützt zudem die Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant. Nutzer können Geräte per Sprachbefehl ein- und ausschalten, was für ein weiteres Maß an Komfort sorgen dürfte. Ebenfalls von Vorteil ist die Matter-Kompatibilität. Die Steckdose lässt sich damit in bestehende Smart-Home-Systeme integrieren und mit Geräten verschiedener Hersteller verknüpfen. Die Installation erfolgt über das 2,4-GHz-Band des Routers.

Die Brennstuhl Steckdose und ein iPhone
Die Steckdose von Brennenstuhl lässt sich per App steuern.

Mit einer maximalen Leistung von 3680 Watt eignet sich die Steckdose für eine Vielzahl von Geräten, von Beleuchtung über Bewässerungssysteme bis hin zu Unterhaltungselektronik. Die Brennenstuhl Connect WiFi Steckdose WA 3600 XS03 bekommt ihr in gängigen Baumärkten vor Ort oder bei Amazon. Hier ist sie aktuell für 14,65 Euro statt 19,99 Euro erhältlich.

