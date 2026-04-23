Lumistar führt TERO-Serie ein: Innovatives Tennistraining mit KI-Unterstützung

Ab dem 30. April 2026 können Tennisbegeisterte die neue TERO-Serie des Sporttechnologie-Unternehmens Lumistar vorbestellen. Die offizielle Markteinführung der Geräte, die als „Always-On“-Trainingspartner beworben werden, ist für den 30. Mai 2026 geplant. Die Serie umfasst zwei Modelle: Das Basismodell TERO und das hochwertigere TERO Pro, das mit erweiterten Funktionen und einer datenbasierten Trainingsanalyse aufwartet.

Denn: Ein zentrales Problem im Tennistraining ist die fehlende Kontinuität. Viele Spieler und Spielerinnen kämpfen damit, regelmäßig und effektiv zu üben, da passende Trainingspartner oft nicht verfügbar sind. Lumistar verspricht mit der TERO-Serie Abhilfe: Die Ballmaschinen sollen als zuverlässige, jederzeit einsatzbereite Partner fungieren und so die Trainingsqualität und -häufigkeit steigern. Besonders das TERO Pro setzt auf personalisierte Trainingsdaten, um Fortschritte messbar zu machen.

TERO Pro: Intelligentes Training mit Echtzeit-Feedback

Das TERO Pro hebt sich durch sein Vision Module ab, das nach jeder Trainingseinheit detaillierte Leistungsberichte erstellt. Diese Analysen helfen Tennis-Fans, ihre Stärken und Schwächen zu identifizieren und gezielt an ihrer Technik zu arbeiten. Zudem ermöglicht das Gerät neue Spielmodi, wie das „All Star Game“, in dem User gegen virtuelle Versionen von Tennislegenden wie Roger Federer oder Serena Williams antreten können.

Die TERO-Serie setzt auf moderne Hardware: Ein 4K-KI-Dualfokus-Objektiv mit 60 Bildern pro Sekunde und ein System-on-a-Chip (SoC) sorgen für präzise Ballwechsel. Die KI passt sich dynamisch an das Leistungsniveau des Spielers bzw. der Spielerin an und steuert Tempo, Spin und Platzierung der Bälle. Das Dual-Axis-, Dual-End-Gimbal-Design garantiert dabei eine stabile und präzise Ballabgabe.

Mit 238 integrierten Übungen bietet die TERO-Serie eine breite Palette an Trainingsmöglichkeiten. Auf diese Weise lässt es sich ganz gezielt an Konstanz, Schlagmustern oder punktspezifischen Szenarien arbeiten. Die Übungen sind so konzipiert, dass sie sich dynamisch anpassen und keine monotonen Routinen entstehen lassen.

Einfache Bedienung und nahtlose Integration

Die TERO-Geräte lassen sich per Sprach- und Gestensteuerung bedienen, so dass das Training ohne Unterbrechungen abläuft. Ein Armband erfasst die Position und Schwunggeschwindigkeit der Person, um die Ballrückgabe in Echtzeit anzupassen. Das All-in-One Court Kit vereint Schläger, Bälle und das Gerät in einem praktischen System, das sich leicht transportieren lässt.

Lumistar setzt darüber hinaus auf ein upgradefähiges System: Durch austauschbare Module, wie das Vision Module, können Nutzer und Nutzerinnen die Funktionen ihrer TERO-Geräte erweitern, sobald neue Technologien verfügbar sind. Dies soll die Langlebigkeit der Geräte sichern und sicherstellen, dass sie mit den neuesten Entwicklungen im Tennistraining Schritt halten.

Interessierte können sich ab Ende April 2026 auf der Lumistar-Website über Preise, Bestellmöglichkeiten und technische Details informieren. Wie oben bereits erwähnt, soll der offizielle Marktstart dann einen Monat später am 30. Mai dieses Jahres erfolgen.