Icon von appgefahren.

appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW17/2026 (3 News)

Spannende Neuigkeiten aus der Technik-Welt

FabianKommentar schreiben zu appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW17/2026 (3 News)
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Tastatur eines MacBooks.

+++ Montag um 13:50 Uhr – Soundcore Boom Go 3i +++
Der Mini-Lautsprecher von Anker hat in unserem Test mit tollen Funktionen und einem super Klang gepunktet. Ab sofort ist er auf Amazon in einer vierten Farbe für 69,99 Euro erhältlich: Rosa.

+++ Montag um 13:00 Uhr – Auslosung des Gewinnspiels +++
Am Wochenende haben wir ein Nuki Keypad der zweiten Generation mit Fingerabdrucksensor verlost. Aus allen korrekten Einsendungen haben wir Burkhard V. als Gewinner gezogen und bereits per E-Mail informiert. Alle anderen bekommen am Freitag eine weitere Chance, wenn das nächste Gewinnspiel startet.


+++ Montag um 12:55 Uhr – Neues Short von Apple +++
In einem neuen Kurzvideo erklärt Apple, wie einfach man auf der Apple Watch ein Workout aufzeichnen kann. Wann habt ihr zum letzten Mal Sport getrieben?

Anzeige

Fabian
Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

Mehr Neuheiten entdecken

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de