appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW17/2026 (3 News)

+++ Montag um 13:50 Uhr – Soundcore Boom Go 3i +++

Der Mini-Lautsprecher von Anker hat in unserem Test mit tollen Funktionen und einem super Klang gepunktet. Ab sofort ist er auf Amazon in einer vierten Farbe für 69,99 Euro erhältlich: Rosa.

+++ Montag um 13:00 Uhr – Auslosung des Gewinnspiels +++

Am Wochenende haben wir ein Nuki Keypad der zweiten Generation mit Fingerabdrucksensor verlost. Aus allen korrekten Einsendungen haben wir Burkhard V. als Gewinner gezogen und bereits per E-Mail informiert. Alle anderen bekommen am Freitag eine weitere Chance, wenn das nächste Gewinnspiel startet.

+++ Montag um 12:55 Uhr – Neues Short von Apple +++

In einem neuen Kurzvideo erklärt Apple, wie einfach man auf der Apple Watch ein Workout aufzeichnen kann. Wann habt ihr zum letzten Mal Sport getrieben?