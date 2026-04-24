Das Wochenend-Gewinnspiel mit Anker und Soundcore

Ich bin ab Sonntag für ein paar Tage auf Mallorca unterwegs und werde meine Soundcore Sleep A30 auf jeden Fall mitnehmen. Vielleicht passen auch noch die neuen Soundcore Space 2 ins Handgepäck, die Over-Ear-Kopfhörer sind jedenfalls schon bei uns zum Testen eingetroffen. Vielleicht packe ich einfach zwei, drei T-Shirts weniger ein und besorge mir im Bierkönig ein paar neue.

Neben In-Ears und Over-Ears hat Soundcore noch eine dritte Produktkategorie am Start: Open-Ears. Diese habe ich tatsächlich auch immer mal wieder im Einsatz, zum Beispiel beim Radfahren. Hier bleibt der Gehörgang nämlich frei und man kann die Umgebung noch wahrnehmen. Das ist mir auf dem Fahrrad dann doch ganz recht.

Wir haben in unserem Fundus tatsächlich noch eine Packung mit den Soundcore AeroFit 2 von Anker gefunden, die wir gerne an euch verlosen würden. Wie genau ihr mitmachen könnt, lest ihr etwas weiter unten.

Das schlanke und flexible Design der Open-Ear-Kopfhörer ist jedenfalls besonders bequem. Anpassbare Ohrbügel und doppelt gebogene Oberflächen tragen dazu bei. Die Wiedergabezeit beträgt solide 10 Stunden, während sich die Spielzeit mit dem Ladecase auf insgesamt 42 Stunden verlängert. Das Ladecase kann kabellos auf einem entsprechenden Ladepad aufgeladen werden, alternativ auch per USB-C.

Laut Soundcore wurden in den AeroFit 2 20 x 11,5 Millimeter große Racetrack-Treiber eingebaut. Zudem gibt es die von Soundcore entwickelte BassTurbo-Technologie, die tiefe Bässe erzeugt. Hi-Res-Klang und LDAC sind ebenfalls an Bord, und vier Mikrofone in Kombination mit einem modernen KI-Algorithmus sollen bei Anrufen die Stimme klar erfassen und Hintergrundgeräusche filtern.

Angebot soundcore AeroFit 2 by Anker, Open-Ear Kopfhörer, KI-Übersetzung, anpassbare... Komfort den ganzen Tag: Erlebe höchste Atmungsaktivität und Komfort mit unseren Open-Ear Kopfhörern. Das unaufdringliche Design mit...

Verbunden bleiben: Von Gesprächen bis hin zum Verkehrsgeschehen, mit den AeroFit 2 Open-Ear Kopfhörern weißt du immer, was um dich herum geschieht...

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Um am Gewinnspiel teilzunehmen und eine Chance auf die Soundcore AeroFit 2 von Anker zu erhalten, müsst ihr lediglich bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die folgende Frage korrekt beantworten:

Wer tritt an diesem Wochenende im Bierkönig auf?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir im Laufe der kommenden Woche einen Gewinner oder eine Gewinnerin ziehen und anschließend in unserem News-Ticker bekanntgeben.