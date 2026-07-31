Apple plant neue iCloud+-Tarife für intensive KI-Nutzung

Wenn iOS 27 offiziell im Herbst startet, betritt der Konzern Neuland, da iPhone, iPad und Mac erstmals über echte KI-Funktionen verfügen. Wie auf der WWDC angekündigt, gibt es tägliche Nutzungsbeschränkungen für KI-Funktionen wie „Image Playground“, wobei iCloud+-Tarife einen erweiterten Zugriff freischalten sollen. Tim Cook hat im Rahmen der Quartalszahlen berichtet, dass iCloud+ künftig mehr Upgrade-Optionen bietet, um eine intensive KI-Nutzung zu ermöglichen.

„Was die Rechenkosten angeht, stehen wir natürlich noch ganz am Anfang, und deshalb möchte ich nicht behaupten, dass wir dafür schon einen vollständigen Plan haben. Wir glauben aber, dass es Leute geben wird, die diese Dienste intensiv nutzen wollen, und wir werden über iCloud+ verschiedene Upgrade-Möglichkeiten anbieten, bei denen Nutzer ihre Kapazitäten auf iCloud+ aufstocken können. Wir werden sehen, wie gut das angenommen wird.“

Wie auch bei vielen anderen Themen lässt Apple die Details noch offen. Gut möglich, dass die Upgrade-Optionen mit iOS 27 freigeschaltet werden, das ja bekanntlich im Herbst startet. Funktionen rund um Siri AI bleiben aber wohl kostenfrei, allerdings startet die bessere KI-Siri aufgrund von DMA-Problemen vorerst nicht auf deutschen iPhones.