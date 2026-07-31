Tim Cook verkündet letztmals Apples Quartalszahlen

Tim Cook wird das Amt des Apple Geschäftsführers in wenigen Wochen abgeben. Ab dem 1. September übernimmt der bisherige Hardware-Designer John Ternus seine Aufgaben. Gestern Abend hat Tim Cook zum letzten Mal die Quartalszahlen von Apple verkündet – und durfte sich einmal mehr über Rekorde freuen. Wir haben alle Zahlen und Statements für euch gesammelt.

Im Mittelpunkt standen die Zahlen des dritten fiskalischen Quartals 2026, das für Apple am 27. Juni endete. Apple konnte einen Umsatz von 109,4 Milliarden US-Dollar registrieren, das sind 16 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Der reine Gewinn wurde mit 29,8 Milliarden US-Dollar angegeben. „Apple ist stolz darauf, heute das stärkste Juni-Quartal aller Zeiten vermelden zu können – mit zweistelligem Umsatzwachstum bei iPhone, Mac und Services sowie in allen geografischen Segmenten“, freute sich Tim Cook.

Eine weitere beeindruckende Zahl: Apple verwaltet derzeit mehr als 1,5 Milliarden bezahlte Abonnements. In dieser Zahl enthalten sind iCloud-Pläne wie auch Abos im App Store, an denen Apple ja bekanntlich mitverdient. 2023 lag diese Zahl noch bei 1 Milliarde.

Tim Cook bedankt sich bei den Aktionären

Im Rahmen der Telefonkonferenz hat Tim Cook sich dann auch noch einmal zu seinem Abschied geäußert. Hier sein Statement: