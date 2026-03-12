Ooono P-Disc No3 im Angebot: Elektrische Parkscheibe mit Solar

Schon wieder das Einstellen der Parkscheibe vergessen? Damit keine Strafzettel ins Haus flattern, übernimmt eine elektrische Parkscheibe das korrekte Einstellen der Uhrzeit. Und die Ooono P-Disc No3 (Amazon-Link) verfügt über ein Solarpanel und kann jetzt für nur 27,99 Euro statt 39,95 Euro gekauft werden.

Das kann die Ooono P-Disc No3

Die vom Kraftfahrt-Bundesamt zugelassene digitale Parkscheibe bekommt mit der Ooono P-Disc No3 ein umfassendes Upgrade. Zum ersten Mal setzt ein Modell auf Solarzellen, wodurch die Parkscheibe nicht mehr ausschließlich auf Batterien angewiesen ist. Die dritte Generation kombiniert eine integrierte, wiederaufladbare Batterie mit Solarenergie. Laut Hersteller soll die Energieversorgung bis zu fünf Jahre halten, bevor die interne Batterie ersetzt werden muss. Zwar fehlen konkrete Angaben zur benötigten Lichtmenge, allerdings dürfte schon wenig Sonnenlicht für eine ausreichende Ladung genügen.

Neues Design mit optimierter Technik

Optisch bleibt die P-Disc dem klassischen runden Parkscheiben-Look treu, allerdings sorgen nun integrierte Solarzellen auf der Front für einen modernen Akzent. Mit nur 9,7 Millimetern ist sie zudem die bislang dünnste elektronische Parkscheibe. Datum und Uhrzeit sind bereits voreingestellt, zumal keinerlei Einrichtung nötig ist. Darüber hinaus erkennt das Gerät automatisch, wenn das Fahrzeug steht, und stellt die Parkzeit korrekt ein. Das kontraststarke Display bleibt sowohl bei direkter Sonne als auch im dunklen Parkhaus hervorragend ablesbar.

Einfache Befestigung & automatische Zeitstellung

Die Montage erfolgt über zwei kleine Magnete, die die Parkscheibe sicher an der Windschutzscheibe fixieren. Sobald das Auto abgestellt wird, erkennt die P-Disc den Stillstand und stellt die Uhrzeit gemäß Vorschrift automatisch auf die nächste halbe Stunde. Parkt man also um 10:05 Uhr, zeigt sie 10:30 Uhr an – und bei einer Ankunft um 10:33 Uhr automatisch 11:00 Uhr.

Weniger Stress, weniger Strafzettel

Da immer mehr Parkflächen, etwa auf Supermarktparkplätzen, digitale Kontrollsysteme nutzen, wird eine korrekt eingestellte Parkscheibe zunehmend wichtiger. Die Ooono P-Disc No3 übernimmt diesen Schritt automatisch, wodurch sich das Risiko für Bußgelder deutlich verringert. Somit bietet sie eine einfache, zuverlässige und smarte Lösung für stressfreies Parken.