Mini-Powerbank für die Apple Watch: Jetzt besonders günstig

Damit der Apple Watch unterwegs nicht der Strom ausgeht, bietet sich eine kleine und kompakte Powerbank an. Der tragbare Akku von Joyroom (Amazon-Link) ist mit 2.500 mAh zwar durchaus klein bemessen, allerdings reicht die Kapazität für die Apple Watch aus, um diese bis zu viermal aufladen zu können. Im Notfall lässt sich auch das iPhone mit ein paar Prozentpunkten versorgen, da ein USB-C-Kabel eingebaut ist.

Der Mini-Akku ist 8,3 x 4,9 x 1,7 Zentimeter groß und verschwindet damit problemlos in der Hosentasche. Das eher einfache Display zeigt lediglich die restliche Kapazität an, was aber auch völlig ausreichend ist. Die gesamte Verarbeitung ist einfach, aber in Ordnung.

Mit einer Ausgangsleistung von 3 Watt lädt die aufgelegte Uhr etwas langsamer, denn moderne Ladegeräte liefern mit 5 Watt etwas mehr Leistung. Die LED-Leiste visualisiert nicht den Ladestatus, sondern fungiert als Umgebungslicht. Praktisch, wenn man seine Uhr nachts im Schlafzimmer auf das Ladegerät legen möchte. Damit die LED nicht stört, schaltet sie sich nach 30 Sekunden ab.

Darüber hinaus ist ein gleichzeitiges Aufladen sowohl der Powerbank als auch der Apple Watch möglich. Mit einem eigenen Netzteil kann man die Joyroom-Powerbank aufladen, während die Watch weiter geladen wird.

Die schwarze Ausführung ist jetzt im Angebot

Die ursprünglich für 19,57 Euro gestartete Mini-Powerbank kostet in Schwarz aktuell nur 12,53 Euro, wenn ihr den 5-%-Coupon auf der Produktseite aktiviert. Wenn ihr euch für Blau oder Weiß entscheidet, müsst ihr aktuell 12,99 Euro bezahlen.