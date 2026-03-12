iPhone Fold: Apple bringt erstmals echtes Multitasking aufs iPhone

Apple arbeitet weiterhin an seinem ersten faltbaren iPhone, allerdings soll das Gerät deutlich mehr sein als nur ein gewöhnliches Falt-Smartphone. Laut neuen Informationen kombiniert das kommende iPhone Fold nämlich Elemente des iPhone und des iPad. Dadurch entsteht ein Gerät, das sich im Alltag wie ein klassisches iPhone nutzen lässt, sich aber aufgeklappt eher wie ein kleines Tablet verhält.
Multitasking wie auf dem iPad
Wenn das iPhone Fold geöffnet wird, verändert sich die Benutzeroberfläche deutlich. Während aktuelle iPhones nur eingeschränktes Multitasking bieten, soll das neue Modell erstmals zwei Apps gleichzeitig anzeigen können.
Dadurch lassen sich Anwendungen nebeneinander öffnen, sodass Nutzer und Nutzerinnen beispielsweise gleichzeitig im Browser surfen und Nachrichten beantworten können. Viele Apps sollen zudem eine seitliche Navigationsleiste bekommen, wodurch die Bedienung stärker an das Layout eines iPad mini erinnert.
Display deutlich größer als bei normalen iPhones
Zusammengeklappt soll das Gerät zunächst wie ein gewöhnliches iPhone wirken. Sobald man es jedoch aufklappt, wächst das Display auf eine Größe, die eher an das iPad mini erinnert.
Apple setzt dabei auf ein breiteres Format mit einem Seitenverhältnis von etwa 4:3. Dadurch eignet sich der Bildschirm besonders gut für zwei Apps gleichzeitig, allerdings auch für Videos, Lesen oder Produktivität.
Kamera mit Kompromissen
Beim Kamerasystem muss Apple jedoch einige Abstriche machen, weil im Gehäuse eines faltbaren Smartphones weniger Platz vorhanden ist. Auf der Rückseite sollen daher nur zwei Kameras sitzen, während ein großes Triple-Kamerasystem wohl nicht möglich ist.
Die Frontkamera wird außerdem als Lochkamera ausgeführt. Ursprünglich testete Apple zwar eine Kamera unter dem Display, allerdings lieferte diese laut internen Tests keine zufriedenstellende Bildqualität.
Touch ID statt Face ID
Statt Face ID soll Apple auf einen Fingerabdrucksensor im Power-Button setzen. Trotzdem bleibt ein Teil der Funktionen der Dynamic Island erhalten, sodass Live-Aktivitäten und Benachrichtigungen weiterhin angezeigt werden können.
Preis könnte über 2.000 Euro liegen
Apple plant das faltbare Modell offenbar als absolutes Premium-Gerät. Deshalb soll der Preis laut aktuellen Informationen bei über 2.000 Euro liegen. Damit wäre das iPhone Fold das teuerste iPhone im Line-up des Jahres 2026.
„iPhone Fold: Apple bringt erstmals echtes Multitasking aufs iPhone“
Ach Freddy … Es gibt kein „echtes“ oder „unechtes“ Multitasking. Es gibt nur kooperatives und präemptives Multitasking. Alle heutigen Computer beherrschen letzteres.
wikipedia.org/wiki/Multitasking
Was du meinst, ist die Art des Fenstermanagments. Denn es geht nicht darum, zwei Apps oder mehr gleichzeitig zu nutzen (das geht schon längst auf den iPhone), sondern nebeneinander im Vordergrund.
„iPhone Fold: Apple bringt erstmals echtes Multitasking aufs iPhone“
Es gibt kein „echtes“ oder „unechtes“ Multitasking. Es gibt nur kooperatives und präemptives Multitasking. Alle heutigen Computer beherrschen letzteres.
wikipedia.org/wiki/Multitasking
Was du meinst, ist die Art des Fenstermanagments. Denn es geht nicht darum, zwei Apps oder mehr gleichzeitig zu nutzen (das geht schon längst auf den iPhone), sondern nebeneinander im Vordergrund.
Bist du jetzt Sigma oder Ingo? 😂
Er ist auf alle Fälle eine gespaltene Persönlichkeit 😉
Er ist beides, schreibt unter Sigma aber entsprechend dass da schon nicht mehr alles freigeschaltet wird ohne Prüfung.
Im Endeffekt hat er aber recht, wird mal wieder Halbwissen hier Publiziert. Zeigt halt deutlich dass die Passion Technikblog nun eben schon länger auch nur noch ein Job ist und keine Passion mehr.
Ja doch, macht mir doch nicht weiter den Mund wässrig.
Ich will es doch haben!
Kamera’s sind mir so egal.
Auch eine „Under-Display“ Kamera hat bis heute keiner gut hinbekommen.
ZTE waren 2020 die ersten und es sah grauenhaft aus, selbst Samsung hatte es versucht und wieder aufgegeben und kommt auch heute bei keinem größeren Hersteller zum Einsatz.
Also wenn selbst Samsung, als Displayhersteller Nr. 1, hier keine gute Ergebnisse schafft kann Apple da auch keine Wunder bewirken…
Bin gespannt was im geschlossenen Zustand passiert und umgesetzt wird, wechselt man also von einem „klassischen“ geschlossen iPhone iOS in den geöffneten Zustand zu iPadOS ???
PS: Was anderes hätte auch garkeinen Sinn gemacht.
Das fehlende Multi-Window Feature war ja der größte Kritikpunkt der alten iPad’s überhaupt.
Wenn sie das nicht im geöffneten Zustand freigegeben hätten wäre es ja katastrophal.