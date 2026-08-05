Battery Case für AirTags mit 10 Jahren Laufzeit jetzt nur 12,89 Euro

Ein Apple AirTag erreicht mit der integrierten Knopfzelle eine Laufzeit von rund einem Jahr. Das ist in Ordnung, aber auch nicht unbedingt phänomenal. Und natürlich ist die Knopfzelle immer dann leer, wenn man nach einem Jahr wieder mit Koffer und AirTag in den Urlaub fliegen möchte. Welche Lösungen gibt es für dieses Problem?
Update am 5. August
Das hier im Artikel vorgestellte Battery-Case für den Apple AirTag gibt es jetzt im Angebot für nur 12,89 Euro. Das ist deutlich günstiger als noch vor einem Monat, als man noch mehr als 20 Euro zahlen musste.
Da fällt mir zum Beispiel der Ugreen FineTrack 2 im Fußball-Design ein. Der mit Apples „Wo ist?“-App kompatible Drittanbieter-Tracker kostet derzeit nur 10,99 Euro und bietet eine Laufzeit von fünf bis sieben Jahren. Allerdings: Es ist keine zentimetergenaue Ortung per UWB möglich und die integrierte Batterie lässt sich weder austauschen noch aufladen.
Und genau hier kommt das Battery Case für AirTags von einem No-Name-Hersteller ins Spiel. Ihr bekommt es auf Amazon einzeln für 20,99 Euro, im Doppelpack für 32,99 Euro und vier Stück gibt es für 43,34 Euro. Die Idee des Produkts ist einfach und genial.
Mit dem Battery Case hält ein AirTag 14 Mal so lange durch
Das 12 x 4,5 x 1,8 Zentimeter große Batterie Case nimmt einen originalen Apple AirTag auf. Dazu müsst ihr die Knopfzelle und die Rückseite des AirTags entfernen. Im Battery Case wird der Apple-Tracker auf einen Kontakt gesetzt, der genauso geformt ist wie eine Knopfzelle. Dieser Kontakt ist mit zwei AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) verbunden, die fortan die Stromversorgung des AirTags übernehmen.
Die AA-Batterien bieten im Vergleich zur Knopfzelle die 14-fache Kapazität, so dass der AirTag im Battery Case locker mehr als 10 Jahre schaffen dürfte. Das ist schon beeindruckend lang – natürlich auf Kosten des kompakten Designs und des Gewichts. Während ein AirTag rund 11 Gramm wiegt, kommt das voll bestückte Battery Case auf 69 Gramm.
Ihr könnt das Battery Case samt AirTag natürlich einfach so in den Koffer werfen. Alternativ wird zur Befestigung ein 3M-Klebestreifen und ein kleiner Karabiner mitgeliefert. Zudem ist im Gehäuse ein Magnet verbaut, so dass das Battery Case an geeigneten Oberflächen haften kann.
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Kommentare 11 Antworten
„Ihr könnt das Battery Case samt AirTag natürlich einfach so in den Koffer werfen.“ Da wäre ich zumindest bei Fluggepäck vorsichtig. AirTags sind nur deshalb im Fluggepäck erlaubt, weil sie eine sehr kleine Batterie haben. Größere Batterien sind m.W. nicht zulässig.
Blödsinn. AA Batterien sind kein Problem. Es geht um Lithium Akkus in Laptops, Power Banks und so weiter.
Sorry. Sonst meckere ich nicht. Aber wenn ich schon den Titel lese.
Bei mir hat sich noch nie eine Batterie die aktiv verwendet wird länger als etwa 5 Jahre gehalten. Eher kürzer. Meistens laufen die ja dann doch im Gehäuse aus. Ist halt mal wieder pures „Theoretisches Marketing“. Meiner Meinung nach absolute Utopie..
Ein jahr mit einer knopzelle finde ich dagegen schon bemerkenswert.
Gute Zeit Dinge zu tauschen. Die Sonnencreme – falls noch von letztem jahr übrig – (sollte) auch besser erneuert werden. Da kann man auch ein paar neue knopfzellen vor dem urlaub kaufen..
Ich verwende es mit Energizer Lithiumzellen.
Hallo Zusammen, habe dieses Teil vor rund 1/2 – 3/4 Jahr für weniger als 10€ bei Ali geschossen, weil mich die oben angegebenen Knackpunkte genauso stören. Im Prinzip toll. Aber, wie häufig aus China, ist die Passform so grottenschlecht, dass ich Stunden damit verbracht habe ( mit Gummis, Klebeband, etc. ) zu schauen, dass nach dem zusammenschrauben der Kontakt zu den Batterien erhalten bleibt und das Teil funktionstüchtig ist. Seither liegt es in meinem Motorrad im Bürzel und verrichtet seinen Dienst. Jedoch graut es mir vor einem zukünftigen Batteriewechsel. 20 Tucken oder mehr ist es nicht wert. Die Idee, vor allem von diesen leidigen Knopfzellen wegzukommen, wenn man die Platz hat, grandios. Denn 2x AAA bekommt man überall. Bei Bedarf auch an der Tanke. CR nicht zwangsläufig und sind dort viel teurer.
Habe die Dinger seit mehr als einem Jahr im Einsatz, Problem: selbst fest verschraubt wackelt der AirTag minimal, so dass er manchmal den Kontakt verliert und das Ding dann ausgeschaltet ist, beziehungsweise nicht erreichbar ist. Tritt bei zwei meiner vier Cases auf, scheint also Fertigungstoleranz zu sein. Nicht so geil.
Ich habe diesen seit fast 2 Jahren; keine Probleme:
https://www.elevationlab.com/products/timecapsule?variant=46580492566760
Genau diese gab seins vor kurzem bei AliExpress für 4€ (mit identischem Zubehör).
Der EU sei Dank kostet das Einzelstück dort nun 8€, im 3er Pack für 6€ das Stück. Zollgebühren schon inklusive und von AliExpress abgeführt.
Immer noch über 50% günstiger als bei Amazon.
👍🙌
Gerade nochmals bei AliExpress für 5€ gesehen. 3€ Zoll und 1,99€ Versand on top. Also für ca. 10€ zu bekommen.
Der Zoll ist bei AliExpress typischerweise schon inkludiert (weshalb der Preis bei mehr als einem Stück sinkt).
Versand ist meist ab 10€ auch umsonst (Choice Artikel)