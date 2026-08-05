Battery Case für AirTags mit 10 Jahren Laufzeit jetzt nur 12,89 Euro

Ein Apple AirTag erreicht mit der integrierten Knopfzelle eine Laufzeit von rund einem Jahr. Das ist in Ordnung, aber auch nicht unbedingt phänomenal. Und natürlich ist die Knopfzelle immer dann leer, wenn man nach einem Jahr wieder mit Koffer und AirTag in den Urlaub fliegen möchte. Welche Lösungen gibt es für dieses Problem?

Update am 5. August Das hier im Artikel vorgestellte Battery-Case für den Apple AirTag gibt es jetzt im Angebot für nur 12,89 Euro. Das ist deutlich günstiger als noch vor einem Monat, als man noch mehr als 20 Euro zahlen musste.

Da fällt mir zum Beispiel der Ugreen FineTrack 2 im Fußball-Design ein. Der mit Apples „Wo ist?“-App kompatible Drittanbieter-Tracker kostet derzeit nur 10,99 Euro und bietet eine Laufzeit von fünf bis sieben Jahren. Allerdings: Es ist keine zentimetergenaue Ortung per UWB möglich und die integrierte Batterie lässt sich weder austauschen noch aufladen.

Und genau hier kommt das Battery Case für AirTags von einem No-Name-Hersteller ins Spiel. Ihr bekommt es auf Amazon einzeln für 20,99 Euro, im Doppelpack für 32,99 Euro und vier Stück gibt es für 43,34 Euro. Die Idee des Produkts ist einfach und genial.

Mit dem Battery Case hält ein AirTag 14 Mal so lange durch

Das 12 x 4,5 x 1,8 Zentimeter große Batterie Case nimmt einen originalen Apple AirTag auf. Dazu müsst ihr die Knopfzelle und die Rückseite des AirTags entfernen. Im Battery Case wird der Apple-Tracker auf einen Kontakt gesetzt, der genauso geformt ist wie eine Knopfzelle. Dieser Kontakt ist mit zwei AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) verbunden, die fortan die Stromversorgung des AirTags übernehmen.

Die AA-Batterien bieten im Vergleich zur Knopfzelle die 14-fache Kapazität, so dass der AirTag im Battery Case locker mehr als 10 Jahre schaffen dürfte. Das ist schon beeindruckend lang – natürlich auf Kosten des kompakten Designs und des Gewichts. Während ein AirTag rund 11 Gramm wiegt, kommt das voll bestückte Battery Case auf 69 Gramm.

Ihr könnt das Battery Case samt AirTag natürlich einfach so in den Koffer werfen. Alternativ wird zur Befestigung ein 3M-Klebestreifen und ein kleiner Karabiner mitgeliefert. Zudem ist im Gehäuse ein Magnet verbaut, so dass das Battery Case an geeigneten Oberflächen haften kann.