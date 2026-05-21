Apple AirTag: Erste Generation im 4er-Pack für 69,99 Euro

Solltet ihr euer Urlaubsgepäck, euren Rucksack, euer Fahrrad, euren Schlüsselbund oder einen anderen Gegenstand noch mit einem AirTag von Apple ausstatten wollen, dann ist jetzt wieder ein guter Zeitpunkt gekommen, um zuzuschlagen. Entweder bei der günstigen ersten Generation oder bei den neuen AirTags, die äußerlich unverändert sind, aber eine etwas höhere Reichweite bieten.

Los geht es mit den Apple AirTags der ersten Generation. Die haben ja mal 119,99 Euro gekostet, werden jetzt aber natürlich deutlich günstiger angeboten. Bei Amazon könnt ihr stolze 41 Prozent sparen, denn hier sinkt der Preis auf nur noch 69,99 Euro. Pro AirTag bezahlt ihr hier also nur noch 17,50 Euro, ein richtig guter Preis. Zudem gibt es die Prime-Lieferung schon am nächsten Tag.

Solltet ihr auf die neue Generation setzen wollen, dann führt euer Weg am besten zu Cyberport. Dort bekommt ihr das 4er-Pack für sehr gute 85 Euro, also für 21,25 Euro pro Stück. Ihr habt also die Qual der Wahl, für welche Generation ihr euch entscheidet.

So nutze ich den AirTag im Alltag

Ich muss an dieser Stelle erst einmal gestehen: Den unter meinem Getränkehalter am Fahrrad versteckten AirTag habe ich in den letzten Monaten etwas aus den Augen verloren. Die Knopfzelle ist nach etwas mehr als einem Jahr leer und müsste mal ausgetauscht werden. Das sollte ich im besten Fall erledigen, bevor mein Fahrrad vielleicht mal abhanden kommt.

Ansonsten habe ich zwei weitere AirTags regelmäßig im Einsatz: Einen am Schlüsselbund für Haustür, Büro und Briefkasten. Dank der Smart Locks brauche ich die Schlüssel eigentlich nicht jeden Tag, gerade deswegen sind sie oftmals irgendwo, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Das gleiche gilt für den Autoschlüssel. Umso praktischer ist es, wenn man sie dank der AirTags problemlos finden kann. Auch mein Portemonnaie ist mit der passenden Technik ausgestattet, hier aber selbstverständlich in Kartenform.