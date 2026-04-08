Fahrfuchs: Neue App überblickt die anfallenden Kosten des Autos

Wer in diesen Tagen auf ein Verbrenner-Fahrzeug angewiesen ist, würde am liebsten den Weg zur Tankstelle vermeiden. Bedingt durch die aktuelle Energiekrise wird es an der Zapfsäule zunehmend schwerer, jede Tankfüllung geht ordentlich ins Geld. Die beiden Abiturienten Florian und Jannik aus Hamburg haben sich dazu Gedanken gemacht und sie dazu gebracht, neben ihrem Abitur eine App zu entwickeln, die dagegen ansteuern soll.

Fahrfuchs (App Store-Link), eine App für iPhone und iPad, ist das Ergebnis der Entwicklungsarbeit. Die Anwendung kann kostenlos aus dem deutschen App Store geladen werden und finanziert sich über ein Abo, das zu Preisen ab 0,99 Euro/Monat oder 7,99 Euro/Jahr erhältlich ist. Für die Installation wird rund 80 MB an freiem Speicherplatz benötigt, ebenso wie iOS/iPadOS 26.0 oder neuer auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen bereits in deutscher Sprache bereit.

Fahrfuchs soll laut Aussage der beiden Entwickler helfen, einen Überblick über die Kosten des eigenen Autos zu bekommen, welche Möglichkeiten es gibt, gefahrene Kilometer steuerlich geltend zu machen, und Tipps geben, wie man günstiger tankt oder eine bessere Versicherung abschließt. Die App hat bereits am ersten Tag über 100 Downloads und den 117. Platz in den AppStore Charts erreicht. „Das hat uns gezeigt: Der Bedarf für unsere Lösung besteht“, berichtet Entwickler Florian Ritzel in einer E-Mail an uns.

Die Entwickler berichten, man habe im eigenen Umfeld erlebt, wie die steigenden Spritpreise Menschen unter Druck setzen, die auf ihr Auto angewiesen sind. Die großen Apps seien oft zu fokussiert auf das Thema Tanken, obwohl die Wahrheit sei: Besonders wenn ein Bereich des Autos teurer werde, lasse sich oft an einem anderen sparen, zum Beispiel durch eine andere Versicherung. „Da lässt sich schnell der Nachteil an der Zapfsäule wettmachen“, erklärt Florian Ritzel.

„Dein Auto frisst Geld – aber weißt du wirklich, wie viel?“, heißt es dazu auch in der App Store-Beschreibung zu Fahrfuchs. „Die meisten Autofahrer unterschätzen ihre Kosten um 30 bis 50 Prozent. Fahrfuchs zeigt dir auf den Cent genau, was dein Auto kostet – und wo du ab sofort sparst.“

Versicherungen vergleichen, Sparscore und Pendlerpauschale berechnen

Die App vereint ein Kostentracking für verschiedene Faktoren, die die Gesamtkosten eines Autos ausmachen, darunter Tankfüllungen, Versicherungen, Steuern, Reparaturen, TÜV, Pendlerpauschale, Finanzierung, Autowäsche, Reifen, Bußgelder, Zubehör und Parkgebühren. Um direkt beim Tanken sparen zu können, liefert Fahrfuchs eine Option für Live-Benzinpreise in der Nähe, ebenso wie freie Ladesäulen für Elektroautos in der Umgebung.

Mit Fahrfuchs können darüber hinaus auch 19 verschiedene deutsche Kfz-Versicherer mit Typen-, Schadensfreiheits- und Regionalklassen miteinander verglichen werden. So erfährt man schnell, ob man zu viel für die eigene Autoversicherung zahlt. Auch die eigene Pendlerpauschale lässt sich in Sparfuchs berechnen, um zu sehen, wie viel man bei der Steuererklärung zurückbekommen kann.

Fahrfuchs bietet zudem einen persönlichen Spar-Score mit einer Wertung zwischen 0 und 100 Punkten: Je cleverer man fährt, desto höher ist der Sparfuchs-Score – inklusive Challenges, Streaks und einem Aufstieg durch fünf Stufen. Integriert in die App ist außerdem ein Fahrtenbuch für private und Dienstfahrten, ein Tankrechner für den exakten Verbrauch, das Anlegen mehrerer Fahrzeuge wie Auto, Elektroauto, Motorrad und Roller, ein CSV- und PDF-Export für alle Daten sowie ein unaufgeregtes Design im Dark Mode.

Die App ist grundsätzlich kostenlos nutzbar, bietet aber mit zwei Abostufen weitere Features. Mit Fahrfuchs Plus für 0,99 Euro/Monat erhält man einen Benzinpreis-Alarm mit Push-Benachrichtigungen sowie erweiterte Statistiken, Fahrfuchs Pro für 2,99 Euro/Monat bietet alle Plus-Features plus einen Versicherungsvergleich, einen Steuer-Sparrechner, den PDF-Export und die Integration unbegrenzter Fahrzeuge. Weitere Infos zur App gibt es auch auf der offiziellen Website von Fahrfuchs.