Faltbares iPhone soll „iPhone Ultra“ statt „iPhone Fold“ heißen

Seit Monaten wird über Apples erstes faltbares iPhone spekuliert. Doch während sich viele Gerüchte um Technik und Design drehen, rückt nun ein anderes Detail in den Fokus: der Name. Denn laut einem bekannten Leaker könnte Apple auf die oft vermutete Bezeichnung „Fold“ verzichten und stattdessen auf den Namen „iPhone Ultra“ setzen.

„Ultra“ als neue Premium-Kategorie?

Ein solcher Namenswechsel käme nicht aus dem Nichts. Denn Apple nutzt die Bezeichnung „Ultra“ bereits gezielt, um besonders leistungsstarke oder exklusive Produkte hervorzuheben. Beispiele dafür sind etwa die Apple Watch Ultra oder auch leistungsstarke Chips wie der M1 Ultra und M3 Ultra.

Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass Apple diese Namensstrategie weiter ausbauen möchte. So berichtete Mark Gurman bereits, dass auch zukünftige Geräte, darunter ein OLED-MacBook oder neue AirPods-Modelle, mit dem „Ultra“-Label versehen werden könnten.

Marktreaktion und Preisstrategie

Interessant ist zudem die mögliche Signalwirkung auf den Markt. Denn laut dem Leak beobachten auch chinesische Hersteller die Entwicklung genau und prüfen angeblich, ob sie ebenfalls auf „Ultra“-Bezeichnungen setzen sollen.

Das könnte notwendig sein, weil Apples faltbares iPhone preislich klar im oberen Segment erwartet wird. Aktuell gehen Branchenbeobachter von einem Einstiegspreis zwischen 2.000 und 2.500 US-Dollar aus. Damit würde sich das Gerät deutlich über klassischen Smartphones positionieren und gezielt eine zahlungskräftige Zielgruppe ansprechen.

Marktstart noch in diesem Jahr?

Auch beim möglichen Launch-Zeitfenster gibt es neue Hinweise. Aktuellen Gerüchten zufolge könnte Apple sein erstes faltbares iPhone noch in diesem Jahr präsentieren – konkret wird ein Zeitraum zwischen September und Dezember genannt. Einig ist man sich derzeit aber nicht, denn laut Gurmans letzten Infos soll das faltbare iPhone „etwa zur gleichen Zeit“ oder „kurz nach“ dem iPhone 18 Pro“ erscheinen – vermutlich noch im September.

Titelbild: 9to5Mac.