Apple soll ab Herbst dieses Jahres den Releasezyklus der iPhone-Modelle anpassen, da der Start des Basismodells, also des iPhone 18, nicht mehr im Herbst, sondern im Frühjahr zusammen mit dem iPhone 18e erfolgen soll. Der September soll dabei voll im Fokus der Premium-Modelle stehen, zu denen künftig auch das iPhone Fold zählt.

Normalerweise folgt Apple einem strikten Rhythmus, denn nach der Präsentation beginnen die Vorbestellungen am darauffolgenden Freitag. Die Auslieferung erfolgt exakt eine Woche später, sodass sich die Termine relativ leicht abschätzen lassen. Die mögliche Termine könnten wie folgt lauten:

Am 7. oder 8. September 2026 findet die Keynote statt

Am 11. September starten die Vorbestellungen

Ab dem 18. September werden die neuen iPhones ausgeliefert

Allerdings erklärt Mark Gurman von Bloomberg, dass das iPhone Fold diesem Zeitplan nicht folgen wird. Er nennt keinen konkreten Zeitplan, sagt jedoch, dass das iPhone Fold später als das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max ausgeliefert werden soll. Frühere Berichte sprachen von einem Marktstart im Dezember, sodass zwischen Vorstellung und Markteinführung bis zu drei Monate liegen könnten.

In Apples Historie sind Abweichungen eher selten, aber nicht ausgeschlossen. Als das iPhone X im Jahr 2017 auf den Markt kam, wurde es im November ausgeliefert, während das iPhone 8 und 8 Plus, die gleichzeitig vorgestellt wurden, wie üblich im September erschienen.

Es ist denkbar, dass Apple einen gestaffelten Marktstart plant, bei dem das iPhone Fold irgendwann zwischen September und Jahresende folgt. Gut möglich ist außerdem, dass das Fold zum Start nur in begrenzter Stückzahl verfügbar ist, da die Fertigung sehr komplex ist. Der Analyst Ming-Chi Kuo rechnet sogar bis 2027 mit Lieferengpässen. Liefer- oder Fertigungsprobleme könnten erklären, warum Apple den Auslieferungstermin für das iPhone Fold nach hinten verschiebt.

iPhone Fold soll zusammen mit dem iPhone 18 Pro vorgestellt werden

Auch wenn das iPhone Fold erst gegen Jahresende erscheint, soll Apple die drei neuen High-End-Modelle gemeinsam auf einer Keynote Anfang September präsentieren. Welche Neuerungen das iPhone 18 Pro, das iPhone 18 Pro Max und das iPhone Fold bieten, erfahren wir dann offiziell im Herbst.

Foto: MacRumors.