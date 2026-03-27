Google Translate: Live-Übersetzung jetzt für alle Kopfhörer

Während Apples Live-Übersetzungen auf die AirPods beschränkt sind, lässt sich Google Translate mit jedem Kopfhörer nutzen. Ab sofort ist die Funktion „Live-Übersetzung mit Kopfhörern“ in Deutschland und in der iOS-App verfügbar. Unterstützt werden mehr als 70 Sprachen, sodass die Kommunikation erleichtert wird.

Auch auf Reisen entfaltet die Live-Übersetzung ihr volles Potenzial, weil sie spontane Verständigung ermöglicht. Ob bei Restaurantempfehlungen, Gesprächen mit Einheimischen oder Durchsagen im Zug – Informationen werden direkt verständlich. Dadurch fühlt sich Kommunikation weniger technisch und deutlich menschlicher an, was besonders in fremden Ländern einen großen Unterschied macht.

So gehts: Live-Übersetzung mit Google Translate

Das Vorgehen ist dabei denkbar einfach, da lediglich die Google Translate App benötigt wird.

Öffne die Google Translate App Klicke unten auf „Live Übersetzung“ (wenn verfügbar)

Google treibt die Entwicklung seiner Übersetzungstechnologie weiter voran, und gleichzeitig wird Kommunikation über Sprachgrenzen hinweg einfacher als je zuvor.

Während klassische Übersetzungen oft stocken, liefert die Live-Funktion ein flüssiges Erlebnis, wodurch Gespräche natürlicher wirken. Deshalb dürfte das Feature sowohl im Alltag als auch auf Reisen schnell unverzichtbar werden. Darf er hinaus spielt es keine Rolle, welche Kopfhörer ihr einsetzt, da die Funktion direkt von Google bereitgestellt wird.