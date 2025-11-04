Apple bringt „Live Übersetzung mit AirPods“ nach Deutschland

Start erfolgt im nächsten Monat

Freddy11 Kommentare zu Apple bringt „Live Übersetzung mit AirPods“ nach Deutschland
Live-Übersetzung mit den AirPods.

Zum Start von iOS 26 hat Apple für die AirPods auch die neue Funktion Live-Übersetzung eingeführt, mit der eine einfache und persönliche Kommunikation in ausgewählten Sprachen möglich ist. Aufgrund von Streitigkeiten mit der EU war die Funktion in der Europäischen Union vorerst ausgesetzt. Nun scheint man eine Regelung gefunden zu haben, um die Live-Übersetzung auch in der EU und somit in Deutschland anzubieten.

Gründe nennt Apple nicht und lässt somit auch offen, ob die Live-Übersetzung hierzulande in einer angepassten Version bereitgestellt wird. Besonders komfortabel ist die Übersetzung, wenn beide Gesprächspartner kompatible AirPods im Einsatz haben, da das Erlebnis dann richtig intuitiv ist. Die aktive Geräuschunterdrückung reduziert gezielt die Lautstärke des Gesprächspartners, sodass es leichter fällt, sich auf die Übersetzungen zu konzentrieren und gleichzeitig den natürlichen Gesprächsfluss aufrechterhält.


Das iPhone transkribiert und übersetzt

Für Unterhaltungen, bei denen der Gegenüber keine AirPods nutzt, kann man einfach eine Live-Transkription auf dem iPhone anzeigen. Darüber hinaus ist das Feature auch nativ in Apps wie Nachrichten, FaceTime oder Telefon integriert und ermöglicht reibungslose Übersetzungen beim Schreiben oder Sprechen.

Die Live-Übersetzung ist nicht nur mit den neuen AirPods Pro 3 kompatibel, sondern auch mit den älteren Modellen AirPods Pro 2 und AirPods 4 mit ANC. Unterstützte Sprachen sind Chinesisch (Mandarin, vereinfacht und traditionell), Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch.

Für mich persönlich startet die Live-Übersetzung mit AirPods etwas zu spät, denn ich hätte das Feature in meinem Familienurlaub in der Türkei gut gebrauchen können, da ich an einigen Stellen mit Englisch keine Chance hatte. Dennoch freue ich mich, dass Apple das Feature endlich auch in der EU verfügbar macht.

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

