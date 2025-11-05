Bundlehunt: Black Friday 2025 macOS Bundle geht an den Start

Auch wenn der diesjährige Shopping-Tag Black Friday erst am 28. November stattfindet, gibt es bereits jetzt Unternehmen und Dienste, die ihre Produkte und Services vergünstigt anbieten – man kann ja nie früh genug mit den Rabatten starten. Auch die beliebte Schnäppchen-Seite für macOS-Apps, Bundlehunt, liefert jetzt bereits eine neue Rabattaktion zum bevorstehenden Black Friday, das BlackFriday 2025 macOS Bundle.

Auf der für ihre Angebote bekannten Webseite könnt ihr euch aus insgesamt 35 Apps euer ganz persönliches Bundle zusammenstellen, selbst wenn dieses nur aus einer einzigen Anwendung besteht. Zum Teil bekommt ihr bis zu 95 Prozent Rabatt auf Software-Lizenzen. Auch vier Windows-Apps werden über das Bundle angeboten.

Für alle 35 Mac-Anwendungen erhaltet ihr über einen Klick auf die kleine Infokachel der jeweiligen App weiterführende Informationen zu den Funktionen und aussagekräftige Screenshots zu App. Vier Favoriten wollen wir euch noch mit auf den Weg geben.

Das sind vier Tipps der aktuellen Aktion

Mountain Duck 5: Server und Cloud-Speicher können ganz einfach als Ordner im Finder angezeigt werden. Jetzt für 15 statt 49 US-Dollar, was einem Rabatt von 69 Prozent entspricht.

Große Eile ist beim Zuschlagen übrigens nicht geboten. Auf der Webseite von BundleHunt wird kein Enddatum genannt, es ist daher davon auszugehen, dass die Aktion mindestens bis Ende November laufen wird. Sollten noch einmal Apps hinzukommen, gibt es von uns natürlich noch mal ein Update.