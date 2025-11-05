iOS 26.2 Beta 1: Das sind alle Neuerungen

Kurz nachdem Apple iOS 26.1 offiziell zum Download bereitgestellt hat, gibt es schon die erste Beta-Version von iOS 26.2. iOS 26.2 bringt nächsten Monat nicht nur die Live-Übersetzung für AirPods nach Deutschland, sondern auch weitere Verbesserungen. Das sind alle Neuerungen, die aktuell in iOS 26.2 Beta 1 zu finden sind.

Sperrbildschirm

Auf dem Sperrbildschirm gibt es jetzt einen neuen Liquid Glass-Schieberegler, mit dem sich das Aussehen der Uhr individuell anpassen lässt. Wer die Option „Glass“ aktiviert, kann per Schieberegler entscheiden, ob die Uhrzeit fast glasklar oder lieber leicht matt dargestellt werden soll.

Darüber hinaus gibt es einen separaten „Solid“-Schalter, mit dem sich der Liquid-Glass-Effekt komplett deaktivieren lässt – ideal, wenn du ein undurchsichtigeres, klassisches Design bevorzugst. Natürlich können weiterhin auch die Farboptionen der Uhr angepasst werden.

Schlafindex

Mit iOS 26.2 und watchOS 26.2 hat Apple die Bewertungsskala für den Schlafindex überarbeitet, den Apple kürzlich eingeführt hat. Ziel ist es, die Werte stärker an das tatsächliche Schlafempfinden anzupassen.

Die neuen Bereiche sehen so aus:

Sehr niedrig: 0–40 (zuvor 0–29)

Niedrig: 41–60 (zuvor 30–49)

OK: 61–80 (zuvor 50–69)

Hoch: 81–95 (zuvor 70–89)

Sehr hoch: 96–100 (zuvor 90–100)

Die Bewertung „Sehr hoch“ ersetzt die frühere Kategorie „Ausgezeichnet“ – so wirkt das System nun einheitlicher.

Passwörter

In der Passwörter-App gibt es jetzt eine neue Einstellung, mit der du Websites verwalten kannst, auf denen Passwörter beim Anmelden nicht automatisch gespeichert werden sollen.

Live-Übersetzung mit AirPods für die EU

Mit dem Update kommt die AirPods Live-Übersetzung endlich auch in die Europäische Union. Apple hatte die Funktion zunächst verschieben müssen, um die Vorgaben des Digital Markets Act (DMA) zu erfüllen.

Die Live-Übersetzung funktioniert mit AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 sowie AirPods 4 mit ANC. Unterstützt werden unter anderem Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Japanisch und Koreanisch.

Freeform

Die Freeform-App unterstützt ab sofort Tabelle, um Ideen und Projekte strukturierter zu visualisieren.

Erinnerungen

In der Erinnerungen-App kannst du jetzt einen Alarm aktivieren, der ertönt, sobald eine Erinnerung fällig ist. Diese Option lässt sich ganz einfach einschalten, indem du beim Erstellen die Einstellung „Dringend“ aktivierst.

Podcasts

Die Podcasts-App wurde um drei praktische Neuerungen erweitert:

Automatisch erstellte Kapitel,

Erwähnungen anderer Podcasts aus dem Transkript oder Player,

und Links, die in einer Episode genannt wurden.

So findest du Inhalte künftig schneller und kannst Empfehlungen direkt nachverfolgen.

AirDrop

Auch AirDrop steht vor einer Neuerung: Im Code von iOS 26.2 finden sich Hinweise auf eine Funktion, mit der zwei Personen eine PIN austauschen können, um AirDrop für die nächsten 30 Tage zu aktivieren.

Bisher ist AirDrop für unbekannte Personen auf 10 Minuten begrenzt. Die neue Option könnte diesen Zeitraum also deutlich verlängern.

Wetter

Der Wetter-App spendiert Apple nun relative Zeitangaben. Warnungen zeigen künftig Formulierungen wie „nächsten Freitag“ oder „nächsten Dienstag“ an – das wirkt natürlicher und erleichtert die Planung.

Blinken für Benachrichtigungen

Unter „Barrierefreiheit“ → „Blinken für Benachrichtigungen“ lässt sich nun auch der Bildschirm blinken lassen. Früher war diese Option nur für die LED auf der Rückseite verfügbar.

Du kannst also wählen, ob nur der Bildschirm, nur die LED oder beide gleichzeitig aufleuchten, sobald eine Benachrichtigung eingeht.

Erweiterte Sicherheitswarnungen

Unter „Einstellungen“ → „Benachrichtigungen“ gibt es jetzt den neuen Abschnitt „Erweiterte Sicherheitswarnungen“. Hier lassen sich Erdbebenwarnungen, Warnungen vor unmittelbaren Gefahren und eine verbesserte Standort-basierte Warnübermittlung aktivieren, um sicherzustellen, dass kritische Informationen dich rechtzeitig erreichen.

Wann erscheint iOS 26.2?

Sicher ist, dass iOS 26.2 im Dezember 2025 erscheint, denn dann soll auch die Live-Übersetzung starten. Vermutlich schaltet Apple das Update zwischen dem 9. und 16. Dezember für alle frei.