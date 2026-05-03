Highlights der Woche: iPhone 17 sorgt bei Apple für Geldregen

Apple hat mal wieder ein paar Quartalszahlen präsentiert und dabei bestätigt, dass die iPhone 17-Reihe besonders erfolgreich ist. Der Umsatz ist dabei auf 111,2 Milliarden US-Dollar gestiegen, wobei allein das iPhone 56,99 Milliarden US-Dollar erzielte. Besonders spannend sind auch die Einnahmen bei den Services von Apple, die mit 30,976 Milliarden US-Dollar beziffert werden.

Apples Finanzminister hat während der neuen Zahlen erklärt, dass „die iPhone 17-Familie die beliebtes Produktreihe unserer Geschichte“ ist. Cook erklärte gegenüber Reuters, dass die Nachfrage nach iPhones „durch die Decke ging“ und dass das Angebot trotz der beeindruckenden Verkaufszahlen begrenzt war.

Nicht nur die Pro-Modelle sind besonders beliebt, auch das überarbeitet iPhone 17 ist ein Verkaufsschlager, da Apple endlich ein modernes iPhone zum fairen Preis anbietet. Und während Apple weiterhin am Startpreis festhält, gibt es das iPhone 17 bei Amazon schon ab 849 Euro.

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Welche iPhones bekommen das Update auf iOS 27?

Wer ein iPhone 17 im Einsatz hat, muss sich keine Gedanken machen, denn das Update auf iOS 27 ist selbstverständlich kompatibel. Doch nicht jedes iPhone wird im Herbst iOS 27 installieren können, da Apple ein paar ältere iPhones aus der Kompatibilitätsliste streicht. Das iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max und das iPhone SE 2 werden laut neusten Gerüchten nicht mehr unterstützt. Offiziell hat Apple die Liste nicht bestätigt.

YouTube macht Bild-in-Bild für alle verfügbar

Bisher war die Bild-in-Bild-Funktion bei YouTube Premium-Abonnenten vorbehalten, doch fortan ist Bild-in-Bild für alle verfügbar. YouTube rollt das entsprechende Update in den kommenden Wochen aus, allerdings sind Musik-Videos für Gratis-Nutzer von der Regelung ausgeschlossen. Dafür ist weiterhin ein Premium-Abo notwendig.

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