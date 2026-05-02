AirPods Ultra: Apple plant großes Upgrade mit neuer Technik

Wie Mark Gurman berichtet, plant Apple offenbar neue Kopfhörer mit erweiterten Funktionen. Statt diese als Upgrade der bestehenden Pro-Reihe zu positionieren, könnten sie unter einem neuen Namen erscheinen: AirPods Ultra.

Damit würde Apple seine „Ultra“-Strategie weiter ausbauen. Schon heute nutzt der Konzern die Bezeichnung für besonders leistungsstarke Produkte – etwa bei der Apple Watch oder den hauseigenen Chips. Folglich könnten sich die AirPods Ultra klar oberhalb der aktuellen AirPods Pro einordnen.

Neue Sensoren für mehr Interaktion

Das wohl spannendste Detail: Die neuen AirPods sollen mit Kameratechnologie ausgestattet sein. Allerdings handelt es sich dabei nicht um klassische Kameras für Fotos oder Videos. Stattdessen ist von Infrarotsensoren die Rede, die Umgebungsdaten erfassen.

Diese Informationen könnten direkt an Siri weitergeleitet werden, um die Sprachassistenz deutlich intelligenter zu machen. In Kombination mit Funktionen wie Visual Intelligence, bekannt von neueren iPhones, würde sich die Interaktion mit dem Gerät grundlegend verändern.

Während frühere Spekulationen auch Gestensteuerung ins Spiel brachten, scheint sich dieser Ansatz vorerst nicht zu bestätigen. Stattdessen liegt der Fokus klar auf der Auswertung der Umgebung und der Verknüpfung mit KI-Funktionen.

Wann erscheinen die AirPods Ultra?

Wann genau die neuen AirPods erscheinen, ist derzeit unklar. Ein möglicher Termin könnte jedoch der Herbst sein. Insbesondere, wenn Apple die Geräte gemeinsam mit weiteren „Ultra“-Produkten präsentiert.