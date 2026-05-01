Apple veröffentlicht neue Firmware für die AirPods Pro 3

Wie Apple bekannt gegeben hat, steht für die AirPods Pro 3 ab sofort eine neue Firmware bereit. Die Version trägt die Bezeichnung 8B40 und folgt damit direkt auf das vorherige Update mit der Nummer 8B39.
Konkrete Details zu den Änderungen nennt Apple traditionell nicht. Stattdessen verweist der Konzern auf allgemeine Verbesserungen, die im Hintergrund stattfinden. Dazu zählen in der Regel Fehlerbehebungen, Stabilitätsoptimierungen sowie kleinere Anpassungen bei der Performance.
So kommt die neue Firmware auf eure AirPods
Allerdings unterscheidet sich der Update-Prozess von klassischen Software-Updates auf iPhone oder Mac. Nutzer und Nutzerinnen können die Installation nicht manuell starten, sondern müssen einige Voraussetzungen erfüllen.
Zunächst sollten sich die AirPods in der Nähe eines verbundenen Apple-Geräts befinden – etwa eines iPhones, iPads oder Macs. Gleichzeitig muss die Bluetooth-Verbindung aktiv sein. Anschließend ist es notwendig, das gekoppelte Gerät mit einem WLAN zu verbinden.
Im nächsten Schritt werden die AirPods in ihr Ladecase gelegt, das wiederum an eine Stromquelle angeschlossen wird. Wichtig dabei: Das Case sollte geschlossen bleiben. Nach etwa 30 Minuten wird das Update in der Regel automatisch installiert.
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Kommentare 2 Antworten
Super Updateprozess, hab ja sonst nichts zu tun… 🤪
Das installiert sich mit der Zeit von alleine, ich habe bei meinen Max und auch bei meinen AirPods 3 noch nie diesen Prozess manuell gestartet nach dieser Methode. Die mal wieder nicht vorhanden Log zeigt ja auch dass es keine neuen Funktionen oder ähnliches gibt, so dass es nicht wirklich nötig ist da nun von Hand was auszulösen und man hört auch nur sehr sehr selten von irgendwelchen Verbindungsabbrüchen etc. so dass man durch eine sofortige Aktualisierung eine Besserung dann merkt.
Sehr ähnlich zu den App Updates über den AppStore. Ja es zeigt immer noch austehende an aber er zeigt auch immer welche an die in den letzten Tagen gemacht wurden. Heißt es funktioniert und man muss nichts machen, außer man will täglich Up to Date sein. Dann hat man aber auch seine Routine und wir die Automatisierung eh nicht nutzen.