Apple veröffentlicht neue Firmware für die AirPods Pro 3

Wie Apple bekannt gegeben hat, steht für die AirPods Pro 3 ab sofort eine neue Firmware bereit. Die Version trägt die Bezeichnung 8B40 und folgt damit direkt auf das vorherige Update mit der Nummer 8B39.

Konkrete Details zu den Änderungen nennt Apple traditionell nicht. Stattdessen verweist der Konzern auf allgemeine Verbesserungen, die im Hintergrund stattfinden. Dazu zählen in der Regel Fehlerbehebungen, Stabilitätsoptimierungen sowie kleinere Anpassungen bei der Performance.

So kommt die neue Firmware auf eure AirPods

Allerdings unterscheidet sich der Update-Prozess von klassischen Software-Updates auf iPhone oder Mac. Nutzer und Nutzerinnen können die Installation nicht manuell starten, sondern müssen einige Voraussetzungen erfüllen.

Zunächst sollten sich die AirPods in der Nähe eines verbundenen Apple-Geräts befinden – etwa eines iPhones, iPads oder Macs. Gleichzeitig muss die Bluetooth-Verbindung aktiv sein. Anschließend ist es notwendig, das gekoppelte Gerät mit einem WLAN zu verbinden.

Im nächsten Schritt werden die AirPods in ihr Ladecase gelegt, das wiederum an eine Stromquelle angeschlossen wird. Wichtig dabei: Das Case sollte geschlossen bleiben. Nach etwa 30 Minuten wird das Update in der Regel automatisch installiert.