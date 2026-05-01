„Clips“ startet: Netflix führt TikTok-ähnlichen Video-Feed ein

Wie angekündigt, krempelt Netflix seine iPhone-App grundlegend um und setzt dabei auf ein Konzept, das Nutzer und Nutzerinnen längst aus sozialen Netzwerken kennen. Mit einem neuen Design und einem klaren Fokus auf kurze, vertikale Inhalte will der Streaming-Riese die Suche nach dem nächsten Serien- oder Filmhit deutlich vereinfachen.

Frisches Design für mehr Übersicht

Wie Netflix bekannt gegeben hat, erhält die iPhone-App ein umfassendes Redesign. Ziel ist es, Inhalte schneller, intuitiver und vor allem unterhaltsamer auffindbar zu machen. Während die TV-Oberfläche bereits im vergangenen Jahr überarbeitet wurde, zieht nun auch die mobile App nach.

Dabei setzt Netflix auf eine klar strukturierte Navigation. Einerseits wurde die obere Menüleiste erweitert, sodass Nutzer und Nutzerinnen schneller auf verschiedene Bereiche zugreifen können. Andererseits wurde die untere Tab-Leiste neu organisiert: Der bisherige Bereich „Neu & Beliebt“ verschwindet und macht Platz für eigenständige Tabs wie „Suchen“ und den neuen Bereich „Clips“.

„Clips“ im Fokus: Scrollen statt Suchen

Das Herzstück des Updates ist jedoch der neue vertikale Video-Feed namens „Clips“. Ähnlich wie bei bekannten Social-Media-Plattformen können Nutzer und Nutzerinnen hier durch kurze Videoausschnitte scrollen, die individuell auf ihre Vorlieben zugeschnitten sind.

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: Etwas Interessantes gefunden? Füge Filme und Serien direkt aus dem Feed eigener Listen hinzu. Teilen : Ihr wollt diesen lang ersehnten Kuss noch einmal ansehen, nach Hinweisen für eine unfassbare Wendung suchen oder Freunden von einem Favoriten überzeugen? Mit dem unteren Pfeil können Empfehlungen direkt aus dem Feed mit Freunden über SMS oder die sozialen Medien geteilt werden.

: Ihr wollt diesen lang ersehnten Kuss noch einmal ansehen, nach Hinweisen für eine unfassbare Wendung suchen oder Freunden von einem Favoriten überzeugen? Mit dem unteren Pfeil können Empfehlungen direkt aus dem Feed mit Freunden über SMS oder die sozialen Medien geteilt werden. Entdecken: Ihr plant einen Filmabend für die ganze Familie? Oder wollen mal wieder richtig lachen? Entdeckt eine Welt voller Unterhaltung, die auf euch zugeschnitten ist, damit ihr eure nächsten Inhalte schneller findet.

Noch mehr als nur Videos geplant

Allerdings soll es nicht bei kurzen Videoausschnitten bleiben. Netflix hat bereits angekündigt, das Konzept weiter auszubauen. Künftig könnten auch Podcasts, Live-Inhalte oder thematische Sammlungen, etwa nach Genres oder Interessen, in den vertikalen Feed integriert werden.

Schrittweise Einführung weltweit

Das neue Design wird zunächst in ausgewählten Ländern ausgerollt, darunter die USA, Großbritannien, Kanada, Indien, Malaysia, Pakistan, den Philippinen und Südafrika . Weitere Regionen sollen in den kommenden Monaten folgen, sodass die überarbeitete App langfristig weltweit verfügbar sein wird.