Govee Outdoor Chromatic String Lights: Bunt leuchtende Außen-Lichterkette im Test

Der Sommer rückt näher und die Temperaturen steigen: Einem gemütlichen Abend auf Balkon oder Terrasse steht damit nichts mehr im Weg. Wer für die passende Atmosphäre sorgen möchte, kann einen Blick auf die neuen Govee Outdoor Chromatic String Lights werfen. Hier handelt es sich um eine 10 Meter lange Lichterkette mit insgesamt 10 Lämpchen, die allesamt bunt leuchten können.

Egal, ob am Balkongeländer, unter einem Pavillon oder an einem Zaun: Da die Govee-Lichterkette für draußen konzipiert ist, hält sie sowohl Regen als auch Schnee problemlos aus. Die Installation ist simpel, denn mit einem T-Verbinder können sowohl das eingehende als auch das abgehende Kabel eingelegt werden, um dann die Lampe über eine kleine Schlaufe mit einem Kabelbinder entsprechend zu befestigen. Das ist mit etwas Aufwand verbunden, aber handwerkliches Geschick ist dafür nicht notwendig.

Da ich die Lämpchen an einem kleinen Gartenzaun angebracht habe, habe ich zudem das Kabel am Zaun befestigt, damit dieses optisch „unsichtbar“ wirkt. Jede Lampe ist dabei 6,3 Zentimeter breit und 9,56 Zentimeter hoch. Da sich das T-Stück frei platzieren lässt, kann man die Lampen auch „hängen lassen“, was ebenfalls ein schöner Effekt sein kann.

Einfache Installation in wenigen Minuten

Das Kabel ist fest fixiert, zudem gibt es an einem Ende ein 200 Zentimeter langes Stromkabel mit Steuerbox, die wiederum weitere 80 Zentimeter Kabel bietet. Die erste Lampe startet nach 380 Zentimetern Kabel, sodass die Strippe ausreichend lang ist, um eine Steckdose zu erreichen. Sowohl das Kabel als auch die kleine Steuerbox sind wasserfest und können auch im Freien liegen – das ist bei mir genau so installiert.

Im ausgeschalteten Zustand sind die Lampen klassisch und zeitlos. Ihr volles Potenzial entfalten sie aber erst, wenn es dämmert beziehungsweise dunkel wird. Jede einzelne Lampe ist mit 55 LEDs ausgestattet, um bunte Farbverläufe anzeigen zu können.

In der Govee-App, die sich im Laufe der Zeit deutlich verbessert hat, stehen wirklich sehr viele Effekte zum Ausprobieren bereit. Da kann man einfach ausprobieren und schauen, was gefällt. Mit dabei sind Effekte mit langsamen Farbwechseln, aber auch verrückte Animationen mit vielen Farben. Mir persönlich sagen die ruhigen Szenen mehr zu, aber das ist letztendlich Geschmackssache.

Wenn die Szenen nicht ausreichen, lassen sich eigene anlegen. Das finde ich in der App aber viel zu kompliziert, daher nutze ich nur die Vorlagen – hier findet man immer einen schönen Effekt. Da die Lichterkette sowohl Alexa, Google Home als auch Matter unterstützt, ist die Govee-App nicht zwingend erforderlich, meiner Meinung nach aber fast ein Pflicht-Download. Über Matter oder Apple Home ist die Bedienung nämlich stark eingeschränkt, da man lediglich eine Farbe für alle Lämpchen einstellen kann.

Mit 2.400 Lumen können die Lampen ein helles Weißlicht erzeugen, das sich auch zur Beleuchtung eignet. Eine einzelne Lampe kommt auf bis zu 240 Lumen, wobei ich die Lichterkette ohnehin zur Ambientebeleuchtung nutze.

Mein Fazit zu den Govee Outdoor Chromatic String Lights

Govee hat in letzter Zeit gezeigt, dass sie tolle, hochwertige und moderne Lichtlösungen bauen können. Auch die neuen Govee Outdoor Chromatic String Lights reihen sich nahtlos ein und bieten eine wirklich wunderbare Ambientebeleuchtung.

Die zugehörige App ist immer noch etwas umständlich zu bedienen, allerdings ist sie keineswegs schlecht. Die vielen Vorlagen sind toll, da man immer einen passenden Effekt findet. Und wer wirklich eine individuelle Animation erstellen möchte, kann auch das tun.

Wer für den nächsten Grillabend, die nächste Gartenparty oder einen gemütlichen Weinabend auf dem Balkon für Stimmung sorgen möchte, ist mit der neuen Outdoor-Lichterkette von Govee bestens bedient.

Preis und Verfügbarkeit

Mit 199,99 Euro gestartet, kostet die Lichterkette aktuell nur 169,99 Euro, da ein 15-Prozent-Coupon auf der Produktseite bereitsteht. Für ein paar Video-Eindrücke, könnt ihr gerne mein Instagram-Reel ansehen.

Und an alle Umweltschützer da draußen: Bei mir brennt die Lichterkette nur, wenn ich sie auch wirklich benötige. Um die Lichtverschmutzung gering zu halten, bleibt sie nachts natürlich aus.