Dreame X50 Master: Einer der besten Saugroboter mit Festwasseranschluss

Vor ziemlich genau einem Jahr ist der Dreame X50 Master auf den Markt gekommen. „Damals“ noch für einen Preis von stolzen 1.699 Euro. Davon ist nicht mehr viel übrig, denn aktuell bekommt ihr den Saug- und Wischroboter mit Festwasseranschluss zu einem neuen Bestpreis. Amazon verlangt nur noch 799 Euro (Amazon-Link), das sind 900 Euro weniger als noch vor einem Jahr.

Keine Angst vor dem Wasseranschluss

Für mich ist der Wasseranschluss ein echter Game-Changer. In der ersten Etage passt die Station des X40 Master zentimetergenau unter meinen Waschtisch. Die Station des X50 Master ist noch einmal ein bisschen kompakter, sie ist 24,9 Zentimeter hoch. Ihr könnt sie aber auch prima an anderen Stellen im Haus platzieren, etwa neben der Küche.

Zwei dünne Schläuche müssen an Frischwasser und Abwasser angeschlossen werden. Frischwasser ist dank des mitgelieferten Adapters absolut kein Problem, die Zuleitung kann an übliche Eckventile angeschlossen werden. Beim Abwasser ist leider ein bisschen handwerkliches Geschick notwendig, aber auch das ist mit einem Adapter aus dem Sanitärhandel und etwas Dichtmasse am Ende keine große Hürde.

Der Lohn für das bisschen Aufwand ist enorm: Während andere Saugroboter, gerade die Modelle mit Wischwalze, beinahe nach jeder längeren Ausfahrt neues Wasser verlangen, müsst ihr beim X50 Master nichts mehr tun. Außer vielleicht alle paar Wochen den Waschbrettfilter zu reinigen.

Das sind die weiteren Highlights des Dreame X50 Master

Der Dreame X50 Master basiert auf dem Dreame X50 Ultra Complete, einem der besten Roboter der letzten Jahre. Als große Verbesserung hat er ein neues ProLeap-System bekommen. Dank ihm kann der Dreame X50 Master über bis zu 6 Zentimeter hohe Türschwellen klettern und Kanten mit einer Höhe von bis zu 4,2 Zentimetern bewältigen. Zudem sorgt die VersaLift Navigation dafür, dass der Roboter mit eingefahrenem Laser-Turm unter 9 Zentimeter hohe Möbel fahren kann. Er ist genau 1,3 Zentimeter niedriger als der Dreame X40.

In Haushalten mit langen Haaren dürfte auch die HyperStream Detangling DuoBrush eine prima Sache sein. Der Name klingt kompliziert, letztlich sorgt diese Technik dafür, dass sich keine Haare aufwickeln. Das funktioniert in der Praxis super.

Was ich persönlich sehr gelungen finde: Das Waschbrett für die Wischer hat Dreame noch einmal optimiert. Nicht nur werden die Wischpads jetzt mit 80 Grad heißem Wasser gereinigt. Sie werden auch mit jeweils 10 kleinen Düsen sauber gespritzt und reinigen im Anschluss die Station selbst. Im Vergleich zum Vorgänger, bei dem das Waschbrett ebenfalls schon ordentlich gereinigt wurde, funktioniert das jetzt noch einmal bedeutend besser.